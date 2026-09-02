Сотрудница больницы сняла кольцо с пациентки в реанимации: скандал в Харькове

Правоохранители сообщили о подозрении сотруднице одного из медицинских учреждений Харькова. По версии следствия, она сняла золотое кольцо с пациентки, находившейся в реанимационном отделении в состоянии клинической смерти.

Событие произошло в марте этого года, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Во время дежурства фигурантка находилась в реанимации, куда бригада «скорой» доставила женщину в состоянии клинической смерти. Воспользовавшись беспомощным состоянием пациентки и отсутствием постороннего внимания, работница учреждения сняла с ее руки золотое кольцо.

Согласно заключению судебно-товароведческой экспертизы, стоимость украденного ювелирного изделия составляет более 13 тысяч гривен.

Сотруднице сообщили о подозрении в краже, совершенной в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 УКУ). Ей грозит до восьми лет лишения свободы.

Как сообщала МГ «Объектив», правоохранители вручили подозрение мужчине, который, по данным следствия, ограбил дом в Харьковской области.