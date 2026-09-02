«Такое чудо!» Белые тигрята родились в экопарке под Харьковом (видео)

Беби-бум продолжается в экопарке под Харьковом. Там появились на свет еще двое белых тигрят.

По словам представителей заведения, рождение тигрят именно накануне осеннего сезона стало особым событием, хотя это уже и не первое подобное пополнение.

«Однако каждый раз — это такое чудо, которое просто невозможно описать словами!» — подчеркнули в пресс-службе.

В экопарке рассчитывают и в этом году провести традиционный Бал хризантем, его старт планируют на 1 октября. К тому времени малыши уже немного подрастут, получат все необходимые прививки и будут готовы к первому знакомству с посетителями.

В экопарке заверили, что обеспечат все необходимые меры безопасности для гостей во время осенних мероприятий, в частности Бала хризантем и Фестиваля тыкв. В то же время в заведении подчеркнули: если обстановка не позволит харьковчанам прийти лично, все цветочные композиции, скульптуры и подросших тигрят обязательно будут показывать в соцсетях.

Напомним, 23 июня на пресс-конференции начальник ХОВА Олег Синегубов отмечал, что из-за активизации российских атак с использованием FPV-дронов на Харьков и пригород рассматривается возможность эвакуации экопарка. Владелец экопарка Александр Фельдман в ответ заявил, что его детище продолжит работать.