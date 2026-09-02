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Пьяный нарушитель ПДД в Харькове пытался «решить вопрос» взяткой

Происшествия 11:44   02.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Пьяный нарушитель ПДД в Харькове пытался «решить вопрос» взяткой

Около 23:30 патрульные остановили авто Nissan на улице Немышлянской в Харькове за нарушение ПДД.

Однако во время  общения с мужчиной сотрудники патрульной заметили у него признаки алкогольного опьянения. Проходить соответствующий осмотр на месте событий водитель отказался.

Чтобы избежать ответственности, водитель начал предлагать правоохранителям взятку – 200 долларов за то, чтобы копы не составляли протокол. На предупреждение патрульных об уголовной ответственности за подобные предложения мужчина не реагировал. После чего копы вызвали на место следственно-оперативную группу.

«Патрульные отстранили водителя от управления и составили на него административный протокол по ч. 1 ст. 130 (Отказ лица, управляющего транспортным средством, от прохождения согласно установленному порядку осмотра состояния алкогольного опьянения) КУоАП. В дальнейшем материалы будут переданы в суд», – добавили в облуправлении Патрульной полиции.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 2 сентября 2026 в 11:44;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 23:30 патрульные остановили авто Nissan на улице Немышлянской в Харькове за нарушение ПДД.".