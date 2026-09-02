Пьяный нарушитель ПДД в Харькове пытался «решить вопрос» взяткой

Около 23:30 патрульные остановили авто Nissan на улице Немышлянской в Харькове за нарушение ПДД.

Однако во время общения с мужчиной сотрудники патрульной заметили у него признаки алкогольного опьянения. Проходить соответствующий осмотр на месте событий водитель отказался.

Чтобы избежать ответственности, водитель начал предлагать правоохранителям взятку – 200 долларов за то, чтобы копы не составляли протокол. На предупреждение патрульных об уголовной ответственности за подобные предложения мужчина не реагировал. После чего копы вызвали на место следственно-оперативную группу.

«Патрульные отстранили водителя от управления и составили на него административный протокол по ч. 1 ст. 130 (Отказ лица, управляющего транспортным средством, от прохождения согласно установленному порядку осмотра состояния алкогольного опьянения) КУоАП. В дальнейшем материалы будут переданы в суд», – добавили в облуправлении Патрульной полиции.