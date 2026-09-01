Энергетику Харьковщины «выключают», День знаний под землей — итоги 1 сентября

Удары по энергетике Харьковщины возобновились — Дергачевская громада полностью без света. В Харькове открылась десятая подземная школа, в области — еще три. Полиция «накрыла» мошеннический колл-центр. «Объектив» напоминает главные новости суток.

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Ночной обстрел полностью обесточил Дергачевскую громаду. Об этом заявил начальник местной ГВА Вячеслав Задоренко. Он призвал жителей набраться терпения и заверил, что энергетики уже работают. Воду в Дергачах подают по графику блэкаутов – то есть три раза в сутки на несколько часов. Возвратить свет рассчитывают в течение суток.

Более 300 000 школьников и студентов начали обучение на Харьковщине

Среди них десять тысяч первоклассников и около девяти тысяч первокурсников. Такие данные привел начальник ХОВА Олег Синегубов. В Харькове в День знаний открыли десятую подземную школу. Она будет работать в Немышлянском районе. Также для учащихся заработало новое укрытие в лицее Слободского района. Три четверти первоклашек Харькова живут в городе и будут учиться офлайн не менее трех раз в неделю. В области первого сентября открыли подземные школы в громадах Лозовского, Берестинского и Чугуевского районов.

В помещении ресторанно-гостиничного комплекса было 35 рабочих мест. Полицейские уже установили личности 34 сотрудников. По данным областной прокуратуры, операторы под видом выгодных инвестиций в криптовалюту выманивали деньги у иностранцев. Круг потерпевших и размер нанесенного ущерба устанавливают.

Харьковчанина Марата Алькина разыскивает полиция. 16-летний юноша проживает в Берлине. Он приехал на родину 25 июля. Пересек государственную границу и должен был двигаться в направлении Харькова. Однако перестал выходить на связь.

Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей подвел итоги августа в Харьковской области. Средняя температура воздуха превысила климатическую норму на 1-1,5 градуса. Вместе с острым дефицитом осадков это привело к полному высыханию метрового слоя почвы. Осадков выпало всего от 8 до 45% от нормы.

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