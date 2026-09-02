«Казачья Лопань не оккупирована» – Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов опроверг громкое заявление президента РФ Владимира Путина о якобы оккупации Казачьей Лопани – поселка на севере от Харькова.

Синегубов сообщил изданию «Думка», что СОУ контролируют приграничную Казачью Лопань, однако на этом участке фронта идут активные боевые действия.

«Больше информации сказать не можем, ждем официальных сообщений от Генштаба. Почему не можем, потому что, как вы помните и по Купянску, была история – не можем коммуницировать, пока идет там военная операция», – объяснил начальник ХОВА.

Видео: «Думка»

Он также уточнил, что в поселке остаются около 60 мирных жителей – осуществлять эвакуацию, привозить гуманитарную помощь или восстанавливать коммуникации сейчас достаточно трудно. Также – из-за активных боев. Однако Синегубов отметил: и существенных изменений на этом направлении не наблюдают. Планы оккупантов остаются неизменными уже пятый год, а увеличения численности российских военных нет.

«Что касается буферной зоны, они пытаются там ее создать уже пятый год. Ни одного аномального скопления или создания группировки группы войск на севере территории мы не наблюдаем», – добавил Синегубов.

Напомним, накануне вечером росСМИ анонсировали пресс-конференцию президента Владимира Путина, на которой он выступит с рядом «важных заявлений». На ней российский диктатор в очередной раз рассказал о якобы успехах ВС РФ на фронте в Украине. В частности, российский диктатор похвастался «освобождением» сразу 14 населенных пунктов, отдельно выделив оккупацию поселка Казачья Лопань и города Святогорск.