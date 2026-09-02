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Копы разобрались, кто разбрасывал мусор у детской площадки в Харькове

Происшествия 10:46   02.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Копы разобрались, кто разбрасывал мусор у детской площадки в Харькове

В ГУ Нацполиции в Харьковской области проинформировали: из соцсетей узнали о неоднократном разбрасывании отходов возле детской площадки в Основянском районе Харькова. После чего начали искать возможного нарушителя. 

По информации правоохранителей, бытовые отходы в неположенном месте мог оставлять местный житель 2002 года рождения.

«По указанному факту работники полиции в отношении нарушителя составили административный протокол по статье 152 (нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов, правил благоустройства территорий населенных пунктов) Кодекса Украины об административных правонарушениях», – написали копы.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 2 сентября 2026 в 10:46;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ Нацполиции в Харьковской области проинформировали: из соцсетей узнали о неоднократном разбрасывании отходов возле детской площадки в Основянском районе Харькова.".