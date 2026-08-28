Пошел навестить друзей: несовершеннолетнего искали на Харьковщине

Правоохранители разыскали на Харьковщине парня 2009 года рождения.

Ночью к копам обратилась жительница поселка Сахновщина. Она сообщила об исчезновении своего сына, рассказали в ГУ Нацполиции Харьковской области.

«На поиски несовершеннолетнего был ориентирован личный состав местного подразделения полиции. Благодаря слаженным оперативно-розыскным мероприятиям правоохранители обнаружили парня в поселке Кегичевка. Как выяснилось, подросток решил навестить школьных друзей и самостоятельно пешком направился к ним», — отметили правоохранители.

Полицейские вернули ребенка матери. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Копы провели с несовершеннолетним и их родителями профилактическую беседу для недопущения подобных случаев в будущем.

Напомним, 21 августа копы получили сообщение об исчезновении троих детей в селе Бирки Чугуевского района. Правоохранители обнаружили их возле местного озера.