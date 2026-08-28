Фиктивные дроны для защитников Харьковщины: подозревают и экс-комбрига

СБУ сообщает: разоблачили хищение более 12 млн грн на закупки FPV-дронов для защитников Харькова. Правоохранители сообщили подробности схемы.

Как рассказали силовики, организатором сделки является бывший командир бригады ТРО на Киевщине, который на тот момент занимал должность.

«Он организовал закупку 580 FPV-дронов на общую сумму более 12 млн грн, привлекая к противоправной деятельности других лиц. Потом беспилотники должны были быть доставлены воинам ВСУ на Харьковском направлении. Однако, договоры на поставку вооружения были фиктивными. Ни один из «законтрактованных» беспилотников не поступил к украинским защитникам, что негативно сказалось на выполнении задач на передовой», — установило расследование.

Несмотря на это, говорят в СБУ, фигуранты организовали оформление документов так, будто дроны были переданы военным. В частности, чиновник предоставил на подпись поддельные акты приема-передачи БпЛА без фактической поставки.

«После этого фигурант требовал от личного состава скрыть отсутствие беспилотников во время проверки и оформить списание имущества как потерянного на поле боя. Сотрудники СБУ задержали чиновника по месту службы вместе с еще тремя лицами», — отметили правоохранители.

Фигуранта уже уволили с занимаемой должности. Задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-1 УКУ (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований).

Расследование еще продолжается.