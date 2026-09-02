Копи розібралися, хто розкидував сміття біля дитячого майданчика в Харкові

У ГУ Нацполіції в Харківській області поінформували: із соцмереж дізнались про неодноразове розкидання відходів біля дитячого майданчика в Основ’янському районі Харкова. Після цього почали шукати ймовірного порушника.

За інформацією правоохоронців, побутові відходи в недозволеному місці міг залишати місцевий житель 2002 року народження.

“За вказаним фактом працівники поліції відносно порушника склали адміністративний протокол за статтею 152 (порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів) Кодексу України про адміністративні правопорушення“, – написали копи.