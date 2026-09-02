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Копи розібралися, хто розкидував сміття біля дитячого майданчика в Харкові

Події 10:46   02.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Копи розібралися, хто розкидував сміття біля дитячого майданчика в Харкові

У ГУ Нацполіції в Харківській області поінформували: із соцмереж дізнались про неодноразове розкидання відходів біля дитячого майданчика в Основ’янському районі Харкова. Після цього почали шукати ймовірного порушника. 

За інформацією правоохоронців, побутові відходи в недозволеному місці міг залишати місцевий житель 2002 року народження.

За вказаним фактом працівники поліції відносно порушника склали адміністративний протокол за статтею 152 (порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів) Кодексу України про адміністративні правопорушення“, – написали копи.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Вересня 2026 в 10:46;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ Нацполіції в Харківській області поінформували: із соцмереж дізнались про неодноразове розкидання відходів біля дитячого майданчика в Основ’янському районі Харкова.".