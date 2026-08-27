Забрали украшения и часы: дом ограбили на Харьковщине, подозреваемого нашли

Правоохранители вручили подозрение мужчине, который, по данным следствия, ограбил дом в Харьковской области.

«Установлено, что в начале июля 36-летний мужчина, отжав металлопластиковое окно, проник в дом 48-летней жительницы Сахновщины. Из квартиры он похитил золотые украшения и наручные часы, после чего покинул место происшествия», — рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Во время обыска дома у фигуранта копы изъяли принадлежащие потерпевшей вещи. Их вернули женщине, добавили правоохранители.

«Своими действиями злоумышленник нанес потерпевшему материальный ущерб на сумму более 75 тысяч гривен», — добавили в полиции.

Следователи сообщили мужчине о подозрении в краже. Санкция статьи предусматривает до 8 лет тюрьмы.