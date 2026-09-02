«Боюсь его больше смерти»: педофил с Харьковщины пытался оспорить пожизненное

Апелляционный суд оставил без изменений приговор Основянского райсуда Харькова — пожизненное лишение свободы для 31-летнего мужчины, который неоднократно насиловал свою падчерицу, дочь погибшего украинского защитника.

Преступления происходили на Харьковщине с сентября 2024 года по апрель 2025 года. Проживая с семьей погибшего на фронте военного, мужчина вошел в доверие к девочке, обещая заменить ей отца. Впервые он изнасиловал 11-летнюю падчерицу в селе Тарановка Чугуевского района, куда привез ее под предлогом рыбалки. В дальнейшем издевательства повторялись, когда матери не было дома. В общей сложности правоохранители задокументировали шесть эпизодов, напоминают в Харьковской областной прокуратуре.

Злоумышленник держал ребенка в постоянном страхе и заставлял молчать, из-за чего девочка замкнулась в себе, а ее состояние здоровья ухудшилось. Впоследствии она рассказала обо всем матери. Семья пыталась скрываться, однако мужчина продолжал звонить с угрозами. В результате девочка сама обратилась за помощью к правоохранительным органам.

В ходе слушаний в суде первой инстанции обвиняемый пытался оправдаться давней травмой головы и утверждал, что не помнит событий. Несмотря на это, прокуроры полностью доказали его вину по ч. ч. 4, 6 ст. 152 УКУ. Адвокат и осужденный пытались обжаловать пожизненный срок, однако апелляционная жалоба была отклонена. Обвинение лично поддерживал руководитель прокуратуры Харьковщины Юрий Папуша.

«Ребенок потерял на войне отца, который защищал каждого из нас, нашу землю и нашу свободу. Человек, который пришел в их семью и должен был стать надежным щитом, опорой, взамен причинил ей боль. Когда маленький ребенок сквозь слезы повторял слова: «Я боюсь его больше смерти», — это абсолютное свидетельство того, через какое невыносимое давление и ад он проходил. Здесь не может быть никаких оправданий и шансов на смягчение наказания. Закон должен быть максимально жестким, а единственным справедливым ответом — полная, безвозвратная и пожизненная изоляция от людей», — подчеркнул Папуша.

Ранее МГ «Объектив» сообщала, что правоохранители вручили подозрение жительнице Харьковщины, которая, по данным следствия, использовала свою несовершеннолетнюю дочь для изготовления и распространения детской порнографии.