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Заставляла дочь сниматься в видео для взрослых: подозревают мать с Харьковщины

Общество 14:18   29.06.2026
Виктория Яковенко
Заставляла дочь сниматься в видео для взрослых: подозревают мать с Харьковщины Фото: Офис генерального прокурора Украины

Правоохранители вручили подозрение жительнице Харьковщины, которая, по данным следствия, использовала свою несовершеннолетнюю дочь для изготовления и распространения детской порнографии.

В Офисе генерального прокурора Украины сообщают: подозреваемая — мать троих несовершеннолетних детей. Следствие установило, что она организовывала онлайн-трансляции на стриминговых платформах для взрослых и привлекала к ним дочь. Правоохранители говорят: женщина пользовалась уязвимым состоянием девочки, психологической зависимостью и доверием матери.

«Эксплуатация ребенка началась когда ей было примерно 10-11 лет. Установлено, что мать принуждала девочку к действиям сексуального характера перед камерой. Потом эти материалы распространялись в интернете, в частности в сети DarkNet», — рассказали правоохранители.

Женщине инкриминируют совершение действий сексуального характера в отношении малолетнего лица без проникновения в тело и изготовление и распространение детской порнографии (ч. 4 ст. 153, ч. 4 ст. 301-1 УКУ). Суд уже избрал ей меру пресечения — содержание под стражей с правом внесения 500 тыс. грн залога.

Всех детей изъяли из опасной среды. Сейчас они находятся в больнице и проходят обследование. Решается вопрос об их устройстве в детский дом семейного типа, добавили в прокуратуре.

мать на Харьковщине заставляла дочь сниматься в видео для взрослых
Фото: Офис генерального прокурора Украины
мать на Харьковщине заставляла дочь сниматься в видео для взрослых
Фото: Офис генерального прокурора Украины

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 29 июня 2026 в 14:18;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители вручили подозрение жительнице Харьковщины, которая, по данным следствия, использовала свою дочь для изготовления и распространения детской порнографии.".