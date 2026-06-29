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Змушувала доньку зніматися у відео для дорослих: підозрюють матір з Харківщині

Суспільство 14:18   29.06.2026
Вікторія Яковенко
Змушувала доньку зніматися у відео для дорослих: підозрюють матір з Харківщині Фото: Офіс генерального прокурора України

Правоохоронці вручили підозру мешканці Харківщини, яка, за даними слідства, використовувала свою неповнолітню доньку для виготовлення та розповсюдження дитячої порнографії.

В Офісі генерального прокурора України повідомляють: підозрювана – матір трьох неповнолітніх дітей. Слідство встановило, що вона організовувала онлайн-трансляції на стримінгових платформах для дорослих і залучала до них доньку. Правоохоронці кажуть: жінка користувалася уразливим станом дівчинки, психологічною залежністю та довірою до матері.

“Експлуатація дитини почалася коли їй було приблизно 10-11 років. Встановлено, що матір примушувала дівчинку до дій сексуального характеру перед камерою. Надалі ці матеріали поширювали в інтернеті, зокрема в мережі DarkNet”, – розповіли правоохоронці.

Жінці інкримінують вчинення дій сексуального характеру щодо малолітньої особи без проникнення в тіло та виготовлення і розповсюдження дитячої порнографії (ч. 4 ст. 153, ч. 4 ст. 301-1 ККУ). Суд вже обрав їй запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення 500 тис. грн застави.

Усіх дітей вилучили з небезпечного середовища. Наразі вони перебувають у лікарні та проходять обстеження. Вирішується питання щодо їх влаштування до дитячого будинку сімейного типу, додали в прокуратурі.

мать на Харьковщине заставляла дочь сниматься в видео для взрослых
Фото: Офіс генерального прокурора України
мать на Харьковщине заставляла дочь сниматься в видео для взрослых
Фото: Офіс генерального прокурора України

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2026 в 14:18;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці вручили підозру мешканці Харківщини, яка, за даними слідства, використовувала свою неповнолітню доньку для виготовлення та розповсюдження дитячої порнографії.".