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Ночью россияне обстреливали Дергачевщину – Задоренко

Происшествия 10:03   03.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Ночью россияне обстреливали Дергачевщину – Задоренко

3 сентября начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил об обстреле громады. Прилетело по Дергачам и Безрукам. 

Около 03:20 РФ выпустила БпЛА типа «Молния» по Дергачам. Удар пришелся по электроопоре. Также повреждены заборы и окна в двух частных домах.

Обстрел Дергачевщины 3 сентября

«В Безруках российский дрон (тип устанавливается) попал вблизи местной медицинской амбулатории, повредив окно и фасад здания», – добавил Задоренко.

Обстрел Дергачевщины 3 сентября

В обоих случаях обошлось без пострадавших, добавил начальник ГВА.

Напомним, ночью 3 сентября РФ вновь обстреливали Украину. Наиболее существенные «прилеты» зафиксировали на Харьковщине, а также в Хмельницком, Одессе и Запорожье.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 3 сентября 2026 в 10:03;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "3 сентября начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил об обстреле громады. Прилетело по Дергачам и Безрукам. ".