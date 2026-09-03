Ночью россияне обстреливали Дергачевщину – Задоренко

3 сентября начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил об обстреле громады. Прилетело по Дергачам и Безрукам.

Около 03:20 РФ выпустила БпЛА типа «Молния» по Дергачам. Удар пришелся по электроопоре. Также повреждены заборы и окна в двух частных домах.

«В Безруках российский дрон (тип устанавливается) попал вблизи местной медицинской амбулатории, повредив окно и фасад здания», – добавил Задоренко.

В обоих случаях обошлось без пострадавших, добавил начальник ГВА.

Напомним, ночью 3 сентября РФ вновь обстреливали Украину. Наиболее существенные «прилеты» зафиксировали на Харьковщине, а также в Хмельницком, Одессе и Запорожье.