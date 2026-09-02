«Почти сутки без света» — Задоренко про ситуацию с энергетикой в Дергачах

Электроснабжение в Дергачевской громаде восстановили, но часть населенных пунктов (возле границы) остаются без света и газа длительное время. Восстановить там инженерные сети невозможно.

«С 31 августа на 1 сентября враг нанес удар по городу Дергачи, оставив город на сутки почти без света, без энергетики. Нами было принято решение запустить дополнительные энергетические мощности, чтобы обеспечить людей водоснабжением. Бесперебойно работало учебное заведение, дети пошли в школу, работали больницы, люди имели возможность на «пунктах незламності» подзарядить свои гаджеты. Коммунальными службами предусмотрены запасы горючего, предусмотрены генераторы, автономные котельные. Так что, в принципе, мы подготовились к тем атакам, которые сейчас враг осуществляет на территорию громады», — рассказал Задоренко в эфире «Суспільного».

Часть населенных пунктов Дергачевской громады без света и газа уже давно. Среди них — Казачья Лопань, Токаревка, Проходы и ближайшие к ним села.

«Восстановить там сегодня критическую инфраструктуру невозможно, потому что в некоторых населенных пунктах идут боевые действия, а некоторые населенные пункты враг постоянно контролирует с помощью FPV-дронов. Свои возможности технические россияне улучшают почти каждый месяц. И сейчас их FPV-дроны долетают до города Дергачи», — отметил Задоренко.

Напомним, он также прокомментировал заявления российского диктатора Путина о том, что его войска «взяли под контроль» Казачью Лопань. Это не соответствует действительности.