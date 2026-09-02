Live

«Почти сутки без света» — Задоренко про ситуацию с энергетикой в Дергачах

Общество 19:24   02.09.2026
Оксана Горун
«Почти сутки без света» — Задоренко про ситуацию с энергетикой в Дергачах

Электроснабжение в Дергачевской громаде восстановили, но часть населенных пунктов (возле границы) остаются без света и газа длительное время. Восстановить там инженерные сети невозможно.

«С 31 августа на 1 сентября враг нанес удар по городу Дергачи, оставив город на сутки почти без света, без энергетики. Нами было принято решение запустить дополнительные энергетические мощности, чтобы обеспечить людей водоснабжением. Бесперебойно работало учебное заведение, дети пошли в школу, работали больницы, люди имели возможность на «пунктах незламності» подзарядить свои гаджеты. Коммунальными службами предусмотрены запасы горючего, предусмотрены генераторы, автономные котельные. Так что, в принципе, мы подготовились к тем атакам, которые сейчас враг осуществляет на территорию громады», — рассказал Задоренко в эфире «Суспільного».

Часть населенных пунктов Дергачевской громады без света и газа уже давно. Среди них — Казачья Лопань, Токаревка, Проходы и ближайшие к ним села.

Читайте также: После паузы: из Харькова в Дергачи можно будет доехать дизель-поездом, график

«Восстановить там сегодня критическую инфраструктуру невозможно, потому что в некоторых населенных пунктах идут боевые действия, а некоторые населенные пункты враг постоянно контролирует с помощью FPV-дронов. Свои возможности технические россияне улучшают почти каждый месяц. И сейчас их FPV-дроны долетают до города Дергачи», — отметил Задоренко.

Напомним, он также прокомментировал заявления российского диктатора Путина о том, что его войска «взяли под контроль» Казачью Лопань. Это не соответствует действительности.

Автор: Оксана Горун

Популярно

Войска РФ продвинулись на двух участках в приграничье Харьковщины — DeepState
Войска РФ продвинулись на двух участках в приграничье Харьковщины — DeepState
02.09.2026, 12:47
Новости Харькова — главное 2 сентября: правда о Казачьей Лопани, подрыв авто
Новости Харькова — главное 2 сентября: правда о Казачьей Лопани, подрыв авто
02.09.2026, 19:34
Сотрудница больницы сняла кольцо с пациентки в реанимации: скандал в Харькове
Сотрудница больницы сняла кольцо с пациентки в реанимации: скандал в Харькове
02.09.2026, 14:30
«Казачья Лопань под контролем военных РФ частично»: Задоренко — об обстановке
«Казачья Лопань под контролем военных РФ частично»: Задоренко — об обстановке
02.09.2026, 15:03
Пьяный нарушитель ПДД в Харькове пытался «решить вопрос» взяткой
Пьяный нарушитель ПДД в Харькове пытался «решить вопрос» взяткой
02.09.2026, 11:44
До +30° днем: прогноз погоды в Харькове и области на 3 сентября
До +30° днем: прогноз погоды в Харькове и области на 3 сентября
02.09.2026, 20:00

Новости по теме:

02.09.2026
На месяц ограничат движение в центре, 3 сентября изменят маршруты троллейбусы
02.09.2026
Уникальный рекорд Украины установил 10-летний харьковчанин
02.09.2026
Удар по зданию поссовета в Золочеве: есть раненый (фото)
02.09.2026
Подорвались, когда ехали домой за вещами: супруги ранены на Харьковщине
02.09.2026
Показательное кормление и квесты: Харьковский зоопарк зовет на экскурсии


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: ««Почти сутки без света» — Задоренко про ситуацию с энергетикой в Дергачах», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 2 сентября 2026 в 19:24;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Электроснабжение в Дергачевской громаде восстановили, но часть населенных пунктов (возле границы) остаются без света и газа длительное время".