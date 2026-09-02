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На месяц ограничат движение в центре, 3 сентября изменят маршруты троллейбусы

Транспорт 19:02   02.09.2026
Оксана Горун
На месяц ограничат движение в центре, 3 сентября изменят маршруты троллейбусы

На улице Деревянко будут проводить реконструкцию газопровода: в это время проезд возле дома №30 будет только по свободной полосе. Ограничения начнутся 3 сентября и продолжатся до 3 октября.

 Также в Харьковском горсовете предупредили, что 3 сентября приостановят движение троллейбусов по Деревянко — от Сумской до проспекта Науки и по улицах Космонавтов и 23 августа — от Деревянко до Клочковской. Ехать будут только троллейбусы с автономным ходом.

В это время троллейбусы будут курсировать следующим образом:

  • №12: разворотный круг «Ул. Рудика» – ул. Лесопарковская – ул. Вадима Манько – Харьковское шоссе – ул. Сумская – площадь Конституции;
  • №18 (часть 1): по своему маршруту; (часть 2): разворотный круг «Пр. Победы» – пр. Победы – пр. Людвига Свободы – ул. Ахсарова – пр. Науки – ст. м. «Госпром»;
  • №40: разворотный круг «Пр. Победы» – пр. Победы – пр. Людвига Свободы – ул. Ахсарова – пр. Науки – пр. Независимости – ул. Сумская – площадь Конституции.

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Пока троллейбусы не будут ездить, на маршрут выпустят временный автобус №12. Он будет курсировать от «неотложки» по маршруту: ул. Станислава Парталы – ул. Деревянко – ул. Космонавтов – ул. 23 Августа – ул. Клочковская (разворотный круг троллейбусов).

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 2 сентября 2026 в 19:02;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На улице Деревянко будут проводить реконструкцию газопровода: в это время проезд возле дома №30 будет только по свободной полосе. Ограничения начнутся 3 сентября".