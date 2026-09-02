Подорвались, когда ехали домой за вещами: супруги ранены на Харьковщине

Эвакуированные ранее жители села Прудянка в Дергачевской громаде ехали домой — забрать часть вещей. Но оказались в больнице.

«На участке дороги между Слатино и Прудянкой они наехали на одно из взрывных устройств, которым россияне дистанционно минуют территории громады», — сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

По его информации, происшествие случилось сегодня, 2 сентября, около 11:00. Пострадавшие — супружеская пара: 51-летний мужчина и 53-летняя женщина.

«В результате подрыва супруги получили многочисленные ранения. У мужчины – открытый перелом правой ноги, у женщины – ссадины на теле и черепно-мозговая травма», — отметил Задоренко.

В больницу пострадавших привез на собственном транспорте житель Слатино. Им оказали помощь, состояние раненых стабильное. Мужчину отправили из Дергачей в Харьков — для дальнейшего лечения.

Задоренко предупредил, что сейчас в громаде заминированными могут оказаться дороги, обочины, поля и лесополосы, которыми раньше люди активно пользовались.

«Не пытайтесь самостоятельно проверять подозрительные участки, приближаться к неизвестным предметам или возвращаться в населенные пункты без соответствующего разрешения и сопровождения специалистов», — подчеркнул он.

Ранее начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко сообщал, что российские оккупанты сбрасывают на территорию громады мины, которые очень хорошо замаскированы. Они напоминают типичные детсадовские поделки из натуральных материалов (листьев, веточек), что полностью заставляет взрывчатку «слиться с землей».