На місяць обмежать рух у центрі, 3 вересня змінять маршрути тролейбуси

На вулиці Дерев’янка проводитимуть реконструкцію газопроводу: в цей час проїзд біля будинку №30 буде лише вільною смугою. Обмеження розпочнуться 3 вересня та триватимуть до 3 жовтня.

Також у Харківській міськраді попередили, що 3 вересня призупинять рух тролейбусів по Дерев’янка – від Сумської до проспекту Науки та вулицями Космонавтів і 23 серпня – від Дерев’янка до Клочківської. Їхатимуть лише тролейбуси з автономним ходом.

У цей час тролейбуси курсуватимуть так:

№12: розворотне коло “Вул. Рудика” – вул. Лісопарківська – вул. Вадима Манька – Харківське шосе – вул. Сумська – майдан Конституції;

№18 (частина 1): за своїм маршрутом; (частина 2): розворотне коло “Пр. Перемоги” – пр. Перемоги – пр. Людвіга Свободи – вул. Ахсарова – пр. Науки – ст. м. “Держпром”;

№40: розворотне коло “Пр. Перемоги” – пр. Перемоги – пр. Людвіга Свободи – вул. Ахсарова – пр. Науки – пр. Незалежності – вул. Сумська – майдан Конституції.

Поки тролейбуси не їздитимуть, на маршрут випустять тимчасовий автобус №12. Він курсуватиме від лікарні невідкладної допомоги за маршрутом: вул. Станіслава Партали – вул. Дерев’янка – вул. Космонавтів – вул. 23 Серпня – вул. Клочківська (розворотне коло тролейбусів).