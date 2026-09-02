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На місяць обмежать рух у центрі, 3 вересня змінять маршрути тролейбуси

Транспорт 19:02   02.09.2026
Оксана Горун
На місяць обмежать рух у центрі, 3 вересня змінять маршрути тролейбуси

На вулиці Дерев’янка проводитимуть реконструкцію газопроводу: в цей час проїзд біля будинку №30 буде лише вільною смугою. Обмеження розпочнуться 3 вересня та триватимуть до 3 жовтня.

Також у Харківській міськраді попередили, що 3 вересня призупинять рух тролейбусів по Дерев’янка – від Сумської до проспекту Науки та вулицями Космонавтів і 23 серпня – від Дерев’янка до Клочківської. Їхатимуть лише тролейбуси з автономним ходом.

У цей час тролейбуси курсуватимуть так:

  • №12: розворотне коло “Вул. Рудика” – вул. Лісопарківська – вул. Вадима Манька – Харківське шосе – вул. Сумська – майдан Конституції;
  • №18 (частина 1): за своїм маршрутом; (частина 2): розворотне коло “Пр. Перемоги” – пр. Перемоги – пр. Людвіга Свободи – вул. Ахсарова – пр. Науки – ст. м. “Держпром”;
  • №40: розворотне коло “Пр. Перемоги” – пр. Перемоги – пр. Людвіга Свободи – вул. Ахсарова – пр. Науки – пр. Незалежності – вул. Сумська – майдан Конституції.

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Поки тролейбуси не їздитимуть, на маршрут випустять тимчасовий автобус №12. Він курсуватиме від лікарні невідкладної допомоги за маршрутом: вул. Станіслава Партали – вул. Дерев’янка – вул. Космонавтів – вул. 23 Серпня – вул. Клочківська (розворотне коло тролейбусів).

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Вересня 2026 в 19:02;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На вулиці Дерев’янка проводитимуть реконструкцію газопроводу: в цей час проїзд біля будинку №30 буде лише вільною смугою. Обмеження розпочнуться 3 вересня".