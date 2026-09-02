Показове годування та квести: Харківський зоопарк кличе на екскурсії

У вересні-листопаді Харківський зоопарк запрошує батьків, школярів та педагогів на оглядові та тематичні екскурсії, а також запускає виїзні освітні заходи у безпечних просторах міста.

Під час відвідування зоопарку організовані групи за бажанням можуть приєднатися до спостереження за годівлею тварин, оглянути музейні експонати або познайомитись з дрібними тваринами-амбасадорами закладу, інформують у пресслужбі.

Для освітніх закладів, які навчаються у підземних безпечних просторах, фахівці зоопарку можуть провести виїзні лекції та командні квести. Лекції є для різного віку — про домашніх тварин, способи захисту фауни, морських мешканців та порівняльну біологію. За запитом розробники готові підбирати матеріали під програму молодшої, середньої та старшої школи.

Інтерактивні квести проходитимуть за принципом командного проходження локацій із завданнями з біології, географії та природознавства.

Усі заходи зоопарку безплатні. Для проведення виїзної лекції або квесту замовникам необхідно попередньо погодити захід з адміністрацією безпечного простору та подати заявку на електронну пошту зоопарку (kharkivzooedu@gmail.com) щонайменше за тиждень до бажаної дати.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, бебі-бум триває в екопарку під Харковом. Там з’явилися на світ ще двоє білих тигренят.