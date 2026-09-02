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Унікальний рекорд України встановив 10-річний харків’янин

Спорт 18:33   02.09.2026
Оксана Горун
Унікальний рекорд України встановив 10-річний харків’янин Фото: instagram.com/honcharovivan/

Іван Гончаров із Харкова за один похід підкорив усі шість двотисячників Українських Карпат. Він – наймолодший українець із таким досягненням, повідомила Єдина база рекордів України.

“Пройти весь Чорногірський хребет за один захід було складно, але дуже цікаво і красиво. Маршрут був дуже складний: з перших кроків пішов дощ, ноги одразу стали мокрі, місцями було дуже слизько, а ще нас застав град. Погода постійно змінювалася – то сонце, то знову дощ, але це зробило пригоду ще цікавішою і навчило не здаватися”, – поділився рекордсмен.

Любов до гір Івану, за його словами, прищепив батько. У походи вони ходять разом. У рекордну подорож харків’янин вирушив із селища Ясіня в Закарпатській області. А фінішував у селі Дземброня на Івано-Франківщині. Сходження тривало 15 годин та 44 хвилини (з 03:02 25 липня 2026 року – до 18:46 25 липня 2026 року). Школяр підкорив Говерлу (2061 м), Бребенескул (2038 м), гору Піп Іван (2028 м), Петрос (2020 м), Гутин Томнатик (2016 м) та Ребра (2001 м). Щоб підтвердити досягнення, дорогою юний харків’янин вів відеощоденник.

10-річний школяр підкорив шість вершин Карпат
Фото: instagram.com/honcharovivan/

Нагадаємо, 79-річний спортсмен із Харкова став чемпіоном світу та встановив рекорд. Харків’янин Юрій Васильєв, старший викладач кафедри фізичного виховання НТУ “ХПІ”, блискуче виступив на Чемпіонаті світу з гирьового спорту.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Вересня 2026 в 18:33;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Іван Гончаров із Харкова за один похід підкорив усі шість двотисячників Українських Карпат. Він – наймолодший українець із таким досягненням, повідомила Єдина база рекордів України".