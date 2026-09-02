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Удар по будівлі селищної ради в Золочеві: є поранений (фото)

Події 18:07   02.09.2026
Оксана Горун
Удар по будівлі селищної ради в Золочеві: є поранений (фото) Фото: Віктор Коваленко

Російська армія о 16:40 2 вересня завдала удару БпЛА “Молния” по селищній раді Золочева, повідомив “Об’єктиву” начальник селищної ВА Віктор Коваленко.

“Внаслідок влучання осколкове поранення голови та лівого передпліччя, контузію отримав 59- річний охоронець. Чоловіка доставлено до місцевої лікарні, де надано медичну допомогу. Пошкоджено дах та фасад будівлі, меблі, оргтехніку”, — поінформував Коваленко.

Кабінет у сільраді золочева після прильоту
Фото: Віктор Коваленко

На фото, які надіслав Віктор Коваленко, – суттєві руйнування.

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Нагадаємо, ще 2 червня із Золочева та шести сіл Богодухівського району оголосили обов’язкову евакуацію.  Причиною стали загальна ситуація з безпекою та системні обстріли цих територій. Рішення ухвалила Рада оборони області. До списку на виїзд увійшли села Писарівка, Гур’їв, Леміщине, Малижине, Мерло та Морозова Долина.

Двір сільради у Золочеві після прильоту
Фото: Віктор Коваленко
Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Вересня 2026 в 18:07;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російська армія о 16:40 2 вересня завдала удару БпЛА “Молния” по селищній раді Золочева, повідомив “Об’єктиву” начальник селищної ВА Віктор Коваленко".