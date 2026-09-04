FPV-дрон атаковал машину в Слатино: поселок под ударами с самого утра (фото)

Российская армия 4 сентября особенно активно терроризирует Слатино на Харьковщине. Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил о «прилете» «Италмасов» и FPV. Есть пострадавшие.

«В течение сегодняшнего дня Слатино находится под постоянными атаками российских беспилотников», — написал Задоренко.

Дважды по поселку ударили «Италмасы»: в 5:30 и 10:40 утра. Пострадали частные дома, один практически полностью сгорел. Людей в нем не было, поэтому обошлось без пострадавших.

«Около 12:00 вражеский FPV-дрон на оптоволокне попал в гражданский автомобиль, который двигался по центральной части поселка. Слава Богу, что 56-летние водитель и пассажирка вовремя заметили угрозу и выскочили из машины. Они получили легкие контузии от взрыва и не нуждались в госпитализации», — проинформировал глава громады.

Напомним, начальник ХОВА Олег Синегубов 4 сентября сообщил, что за август всеми средствами ПВО (в том числе с помощью экспериментального купола над Харьковом) в регионе уничтожили 411 российских FPV-дронов. В целом же счет целей, которые сбили защитники неба идет на тысячи.