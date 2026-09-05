Новини Харкова головне 5 вересня: як минула ніч

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07:20

Летіли КАБи та БпЛА – як минула ніч на Харківщині

Тривогу в Харкові та області дали напередодні о 21:55 і вона тривала до 02:53. Тоді у бік Харкова з півночі летіли російські безпілотники, писали у Повітряних силах ЗСУ.

До півночі ворожі БпЛА продовжували літати у бік обласного центру. О 02:00 реактивний безпілотник узяв курс на Лозову. А о 02:40 на Харківщину полетіли КАБи. Загроза обстрілу зберігалася до 02:53, потім пролунав відбій. Проте тихо було лише годину. Вже о 03:47 українські захисники повідомили про загрозу застосування авіабомб.

Вранці о 04:39 дали відбій, ще одну тривогу дали о 07:00 – знову через безпілотники.