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Новини Харкова головне 5 вересня: як минула ніч

Події 07:20   05.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова головне 5 вересня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:20

Летіли КАБи та БпЛА – як минула ніч на Харківщині

Тривогу в Харкові та області дали напередодні о 21:55 і вона тривала до 02:53. Тоді у бік Харкова з півночі летіли російські безпілотники, писали у Повітряних силах ЗСУ.

До півночі ворожі БпЛА продовжували літати у бік обласного центру. О 02:00 реактивний безпілотник узяв курс на Лозову. А о 02:40 на Харківщину полетіли КАБи. Загроза обстрілу зберігалася до 02:53, потім пролунав відбій. Проте тихо було лише годину. Вже о 03:47 українські захисники повідомили про загрозу застосування авіабомб.

Вранці о 04:39 дали відбій, ще одну тривогу дали о 07:00 – знову через безпілотники.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2026 в 07:20;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".