«Приліт» у Харкові: Терехов повідомив, що дрон атакував вантажівку

Влучання російського дрона зафіксували в Салтівському районі Харкова.

Доповнено о 17:15. За уточненою інформацією Ситуаційного центру, влучання у фуру сталося в Салтівському районі. У прилеглій багатоповерхівці пошкоджено близько двох десятків вікон.

16:58. О 16:50 мер Ігор Терехов поінформував, що дрон влучив у вантажівку, спричинивши пожежу. Дані щодо постраждалих наразі не надходили.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, начальник ХОВА Олег Синєгубов, відповідаючи на питання кореспондентки МГ “Об’єктив”, озвучив статистику, яка, зокрема, підтверджує ефективність експериментального купола від FPV на оптоволокні над Харковом. За даними начальника ХОВА, усіма засобами ППО за серпень на Харківщині захисники неба знищили 3040 повітряних цілей, серед яких 411 FPV-дронів усіх типів.