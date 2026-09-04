«Прилет» в Харькове: Терехов сообщил, что дрон атаковал грузовик

Попадание российского дрона зафиксировали в Салтовском районе Харькова.

Дополнено в 17:15. По уточненной информации Ситуационного центра, попадание в фуру произошло в Салтовском районе. В многоэтажке поблизости повреждено около двух десятков окон.

16:58. В 16:50 мэр Игорь Терехов проинформировал, что дрон попал в грузовик, вызвав пожар. Данные о пострадавших на данный момент не поступали.

Как сообщала МГ «Объектив», начальник ХОВА Олег Синегубов, отвечая на вопрос корреспондента МГ «Объектив», озвучил статистику, подтверждающую, в частности, эффективность экспериментального купола от FPV на оптоволокне над Харьковом. По данным начальника ХОВА, всеми средствами ПВО за август на Харьковщине защитники неба уничтожили 3040 воздушных целей, среди которых 411 FPV-дронов всех типов.