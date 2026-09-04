Live

«Прилет» в Харькове: Терехов сообщил, что дрон атаковал грузовик

Происшествия 17:15   04.09.2026
Елена Нагорная
«Прилет» в Харькове: Терехов сообщил, что дрон атаковал грузовик

Попадание российского дрона зафиксировали в Салтовском районе Харькова.

Дополнено в 17:15. По уточненной информации Ситуационного центра, попадание в фуру произошло в Салтовском районе. В многоэтажке поблизости повреждено около двух десятков окон.

16:58. В 16:50 мэр Игорь Терехов проинформировал, что дрон попал в грузовик, вызвав пожар. Данные о пострадавших на данный момент не поступали.

Как сообщала МГ «Объектив», начальник ХОВА Олег Синегубов, отвечая на вопрос корреспондента МГ «Объектив», озвучил статистику, подтверждающую, в частности, эффективность экспериментального купола от FPV на оптоволокне над Харьковом. По данным начальника ХОВА, всеми средствами ПВО за август на Харьковщине защитники неба уничтожили 3040 воздушных целей, среди которых 411 FPV-дронов всех типов.

Читайте также: FPV-дрон атаковал машину в Слатино: поселок под ударами с самого утра (фото)

Автор: Елена Нагорная

Популярно

Без света в субботу останутся жители в двух районах Харькова — облэнерго
Без света в субботу останутся жители в двух районах Харькова — облэнерго
04.09.2026, 13:56
Запасаться нужно не продуктами: Бескрестнов о том, что поможет пережить зиму
Запасаться нужно не продуктами: Бескрестнов о том, что поможет пережить зиму
04.09.2026, 11:03
По какой цене будут покупать картошку этой осенью в Украине – мнения экспертов
По какой цене будут покупать картошку этой осенью в Украине – мнения экспертов
03.09.2026, 08:21
Возможен ли дефицит продуктов в Харькове: прогноз ХОВА (видео)
Возможен ли дефицит продуктов в Харькове: прогноз ХОВА (видео)
04.09.2026, 14:23
Новости Харькова главное 4 сентября: комендантский не продлят, купол работает
Новости Харькова главное 4 сентября: комендантский не продлят, купол работает
04.09.2026, 17:01
В Харькове временно не работает линия спасателей «101»: какие альтернативы
В Харькове временно не работает линия спасателей «101»: какие альтернативы
04.09.2026, 18:01

Новости по теме:

04.09.2026
В Харькове временно не работает линия спасателей «101»: какие альтернативы
04.09.2026
Пьяное ДТП возле Коротича: водителя Tesla арестовали с правом внести залог
04.09.2026
Российский дрон ударил в кабинет руководителя СБУ Поклада — Зеленский
04.09.2026
Годы изнасилований: 25-летняя женщина обратилась в ОГП с заявлением на «деда»
04.09.2026
«Я за это направление спокоен» — Синегубов про Казачью Лопань (видео)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: ««Прилет» в Харькове: Терехов сообщил, что дрон атаковал грузовик», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 4 сентября 2026 в 17:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Попадание российского дрона зафиксировали в Киевском районе Харькова.".