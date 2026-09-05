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Двое харьковчан пострадали на Дергачевщине: их авто атаковал FPV-дрон

Происшествия 12:19   05.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Двое харьковчан пострадали на Дергачевщине: их авто атаковал FPV-дрон

Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил, что сегодня, 5 сентября, россияне атаковали Безруки и Слатино FPV-дронами. В результате ударов пострадали трое людей, двое из них – жители Харькова. 

Около 5:40 на автодороге Дергачи – Казачья Лопань неподалеку населенного пункта Безруки оккупанты атаковали гражданский автомобиль. В нем находились двое харьковчан – это 53-летний мужчина и 54-летняя женщина . В результате попадания люди получили контузию и сотрясение мозга. У женщины также многочисленны ранения, на данный момент она в тяжелом состоянии. Пострадавшие были госпитализированы в одну из харьковских больниц, где им оказывается медицинская помощь.

«Приблизительно в это же время еще один вражеский FPV попал в частный двор в Слатино, где находился 65-летний местный житель. Мужчина получил легкие осколочные ранения спины, смог самостоятельно доехать до Дергачевской центральной больницы, где обратился за медицинской помощью. Угрозы его жизни и здоровью нет», – добавил Задоренко.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 5 сентября 2026 в 12:19;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил, что сегодня, 5 сентября, россияне атаковали Безруки и Слатино FPV-дронами.".