Двое харьковчан пострадали на Дергачевщине: их авто атаковал FPV-дрон

Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил, что сегодня, 5 сентября, россияне атаковали Безруки и Слатино FPV-дронами. В результате ударов пострадали трое людей, двое из них – жители Харькова.

Около 5:40 на автодороге Дергачи – Казачья Лопань неподалеку населенного пункта Безруки оккупанты атаковали гражданский автомобиль. В нем находились двое харьковчан – это 53-летний мужчина и 54-летняя женщина . В результате попадания люди получили контузию и сотрясение мозга. У женщины также многочисленны ранения, на данный момент она в тяжелом состоянии. Пострадавшие были госпитализированы в одну из харьковских больниц, где им оказывается медицинская помощь.

«Приблизительно в это же время еще один вражеский FPV попал в частный двор в Слатино, где находился 65-летний местный житель. Мужчина получил легкие осколочные ранения спины, смог самостоятельно доехать до Дергачевской центральной больницы, где обратился за медицинской помощью. Угрозы его жизни и здоровью нет», – добавил Задоренко.