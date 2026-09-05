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Безпечні простори для навчання в регіоні: скільки їх і де відкрили нові

Суспільство 15:28   05.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Безпечні простори для навчання в регіоні: скільки їх і де відкрили нові

Начальник ХОВА Олег Синєгубов на пресконференції заявив: рішення Ради оборони щодо формату навчання залишається незмінним з 2022 року. Тобто навчання в регіоні триватиме лише у захисних спорудах. Винятки можуть бути лише в громадах, які вийшли із зони можливих бойових дій. 

За його словами, найнадійнішими просторами для навчання вважаються підземні школи, адже саме там діти гарантовано перебувають у безпеці. Загалом по області їх 25, із них десять – в обласному центрі.

“На сьогоднішній час, якщо брати фонд захисних споруд цивільного захисту, всього по області їх 317 по області. З них найпростіші укриття – 223. Це там, де діти можуть навчатися лише на тих територіях, де громади вийшли із зони можливих бойових дій. 69 протирадіаційних укриттів, так звані ПРУ, ще два таких укриття ми ввели в експлуатацію до 1 вересня. Це Печенізька громада і Зміївська громада. І це підземні школи — це наш найнадійніший актив, де діти гарантовано перебувають у безпеці, це бомбосховища, які збудовані фактично з нуля. На 1 вересня у нас їх нараховується 25: з них 10 по місту Харкову, 15 по області. Частину з них ми ввели в експлуатацію до 1 вересня, і 1 вересня вони запрацювали і діти пішли до навчання офлайн або змішаних форм”, – додав Синєгубов.

Нагадаємо, раніше мер Ігор Терехов нагадав, що 1 вересня у Харкові запрацювала ще одна повноцінна підземна школа. Таким чином, на цей час у місті функціонують 24 простори, де діти безпечно можуть навчатися офлайн, серед них десять підземних шкіл у різних районах. Однак і цього замало, вважає мер.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2026 в 15:28;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тобто навчання в регіоні триватиме лише у захисних спорудах.".