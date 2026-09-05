Live

Без постраждалих минула доба на Харківщині

Події 08:48   05.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна

Харків, а також 24 населені пункти Харківської області обстріляли за добу росіяни, повідомив у ранковому зведенні 5 вересня начальник ХОВА Олег Синєгубов. Постраждалих через “прильоти” немає.

За добу росіяни випустили по Харківській області таке озброєння:

  • два КАБи;
  • п’ять БпЛА типу «молния»;
  • вісім fpv-дронів;
  • 26 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах.

Раніше МГ “Об’єктив” також передавала, що наукове підприємство знеструмлене на Харківщині через удар російського FPV.

Читайте також: Наукове підприємство знеструмлено через удар російського FPV

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

Популярно

Напружено на всіх напрямках: про бої на Харківщині повідомили в Генштабі
Напружено на всіх напрямках: про бої на Харківщині повідомили в Генштабі
05.09.2026, 09:17
У Золочеві прилетіло по “швидкій”, РФ била також по Балаклійщині
У Золочеві прилетіло по “швидкій”, РФ била також по Балаклійщині
05.09.2026, 07:47
Сьогодні 5 вересня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 5 вересня 2026: яке свято та день в історії
05.09.2026, 06:00
Новини Харкова головне 5 вересня: як минула ніч, удар FPV по передмістю
Новини Харкова головне 5 вересня: як минула ніч, удар FPV по передмістю
05.09.2026, 08:50
Запасатися треба не продуктами: Бескрестнов про те, що допоможе пережити зиму
Запасатися треба не продуктами: Бескрестнов про те, що допоможе пережити зиму
04.09.2026, 11:03
Наукове підприємство знеструмлене через удар російського FPV
Наукове підприємство знеструмлене через удар російського FPV
05.09.2026, 08:20

Новини за темою:

05.09.2026
Наукове підприємство знеструмлене через удар російського FPV
05.09.2026
У Золочеві прилетіло по “швидкій”, РФ била також по Балаклійщині
04.09.2026
FPV-дрон атакував машину в Слатиному: селище під ударами з самого ранку (фото)
04.09.2026
Купол над Харковом: 411 FPV-дронів знищили в серпні – ХОВА
04.09.2026
ДПСУ фіксує активність РФ у районі Вовчанська, але ворог зазнає великих втрат


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Без постраждалих минула доба на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2026 в 08:48;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Постраждалих через “прильоти” немає.".