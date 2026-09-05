Без постраждалих минула доба на Харківщині

Харків, а також 24 населені пункти Харківської області обстріляли за добу росіяни, повідомив у ранковому зведенні 5 вересня начальник ХОВА Олег Синєгубов. Постраждалих через “прильоти” немає.

За добу росіяни випустили по Харківській області таке озброєння:

два КАБи;

п’ять БпЛА типу «молния»;

вісім fpv-дронів;

26 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах.

Раніше МГ “Об’єктив” також передавала, що наукове підприємство знеструмлене на Харківщині через удар російського FPV.