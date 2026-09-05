В Изюме начали строить большую подземную школу

В Изюме стартовало строительство большой подземной школы. По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, в одну смену там смогут обучаться более 500 учеников, в две – больше тысячи.

«Мы будем подавать план на государственное финансирование на следующий уже год. И будем включать наши планы в статистику на следующий год. Если нам удастся получить финансирование в этом году, местный, областной бюджет, так же будем смотреть на случаи, на поступления», – объяснил Синегубов.

Он добавил: строительные работы, возведение железобетонных конструкций хотели бы начать все же в этом году. Это важно для того, чтобы не оставлять котлован без укрепления. А вот темпы дальнейших работ будут зависеть от финансирования.

Ранее МГ «Объектив» сообщала, что начальник ХОВА Олег Синегубов на пресс-конференции заявил: решение Совета обороны, касаемо формата обучения, остается неизменным с 2022 года. То есть, обучение в регионе будет продолжаться только в защитных сооружениях. Исключения могут быть лишь в тех громадах, которые вышли из зоны возможных боевых действий.