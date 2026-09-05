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На Харьковщине 84-летний мужчина ушел встречать дочь с работы и не вернулся

Происшествия 16:12   05.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
На Харьковщине 84-летний мужчина ушел встречать дочь с работы и не вернулся

84-летний мужчина пропал накануне, 4 сентября, в Изюме. Около 21:00 он ушел встречать свою дочь, которая возвращалась с работы.

Однако домой мужчина не вернулся. Установить самостоятельно, где он, родные не смогли – телефон был выключен. Поэтому за помощью обратились к правоохранителям.

«Правоохранители безотлагательно приступили к поисковым мероприятиям. Работники сектора криминальной полиции установили местонахождение мужчины. Как выяснилось, он сбился с дороги и бродил по улицам города. Полицейские доставили его домой, где передали родным», – добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 5 сентября 2026 в 16:12;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "84-летний мужчина пропал накануне, 4 сентября, в Изюме. Около 21:00 он ушел встречать свою дочь, которая возвращалась с работы.".