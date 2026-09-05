Завтра в Харькове перекроют проезд транспорта в центре города – детали

Завтра, 6 сентября, с 09:00 до 21:00 в Харькове будет перекрыто движение транспорта на ул. Кооперативной на участке от пер. Костюринского до пер. Плетневского при движении в сторону ул. Университетской, предупреждают в пресс-службе мэрии.

В Департаменте строительства и дорожного хозяйства отмечают, что ограничения связаны с ремонтом тепломагистрали КП «Харьковские тепловые сети». Объехать перекрытый участок можно близлежащими пер. Короленко, пер. Армянским, пл. Павловской и другими.

Кроме того, в это время будет ограничено движение транспорта по пер. Плетновскому, в районе перекрестка с ул. Кооперативной. Пропуск транспорта будет производиться свободными от выполнения работ полосами движения.

В связи с этим, на период ремонта троллейбус №58 при движении в направлении аэропорта будет объезжать место проведения работ следующим образом:

площадь Конституции – площадь Павловский – ул. Университетская – ул. Кузнечная – пер. Лопатинский – пер. Соляниковский – пер. Подольский и дальше по основному маршруту;

в обратном направлении: по своему основному пути следования.

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