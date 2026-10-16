У Харкові пасажири Hyundai та Toyota влаштували стрілянину на дорозі

НП сталася сьогодні, 16 жовтня, на вулиці Віринській у Харкові. У поліції області з’ясовують обставини події. Попередньо обійшлося без постраждалих.

У поліції розповіли, що, за попередньою інформацією, під час руху вулицею Віринською між водіями автомобілів Hyundai і Toyota виник конфлікт, в ході якого невідомі, які перебували в автомобілі Hyundai, зробили постріли у бік Toyota. У відповідь особи, які знаходилися в автомобілі Toyota, також відкрили вогонь.

Після цього водій Hyundai поїхав далі, а водій Toyota став його переслідувати. Згодом автомобілі зупинилися на вулиці Шевченка.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Усі учасники події встановлено. Правоохоронці з’ясовують усі обставини інциденту.

Нагадаємо, у Харкові затримали чоловіка, якому інкримінують стрілянину в Індустріальному районі увечері 29 вересня. За даними слідства, чоловік керував авто у стані алкогольного сп’яніння та зіткнувся з припаркованим біля будинку транспортним засобом, після чого кілька разів вистрілив у повітря неподалік дитячого майданчика.