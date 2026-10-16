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В Харькове пассажиры Hyundai и Toyota устроили перестрелку на дороге

Происшествия 18:50   16.10.2026
Татьяна Литвина
В Харькове пассажиры Hyundai и Toyota устроили перестрелку на дороге

ЧП произошло сегодня, 16 октября, на улице Веринской в Харькове. В полиции области выясняют обстоятельства происшедшего. Предварительно, обошлось без пострадавших.

В полиции рассказали, что, по предварительной информации, во время движения по улице Веринской между водителями автомобилей Hyundai и Toyota возник конфликт, в ходе которого неизвестные, находившиеся в автомобиле Hyundai, произвели выстрелы в сторону Toyota. В ответ находившиеся в автомобиле Toyota лица также открыли огонь.

После этого водитель Hyundai поехал дальше, а водитель Toyota стал его преследовать. Впоследствии автомобили остановились на улице Шевченко.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Все участники события установлены. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

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Напомним, в Харькове задержали мужчину, которому инкриминируют стрельбу в Индустриальном районе вечером 29 сентября. По данным следствия, мужчина управлял авто в состоянии алкогольного опьянения и столкнулся с припаркованным возле дома транспортным средством, после чего несколько раз выстрелил в воздух недалеко от детской площадки.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 16 октября 2026 в 18:50;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ЧП произошло сегодня, 16 октября, на улице Веринской в Харькове. В полиции области выясняют обстоятельства происшедшего. Предварительно, обошлось без пострадавших.".