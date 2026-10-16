В Харькове пассажиры Hyundai и Toyota устроили перестрелку на дороге

ЧП произошло сегодня, 16 октября, на улице Веринской в Харькове. В полиции области выясняют обстоятельства происшедшего. Предварительно, обошлось без пострадавших.

В полиции рассказали, что, по предварительной информации, во время движения по улице Веринской между водителями автомобилей Hyundai и Toyota возник конфликт, в ходе которого неизвестные, находившиеся в автомобиле Hyundai, произвели выстрелы в сторону Toyota. В ответ находившиеся в автомобиле Toyota лица также открыли огонь.

После этого водитель Hyundai поехал дальше, а водитель Toyota стал его преследовать. Впоследствии автомобили остановились на улице Шевченко.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Все участники события установлены. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

Напомним, в Харькове задержали мужчину, которому инкриминируют стрельбу в Индустриальном районе вечером 29 сентября. По данным следствия, мужчина управлял авто в состоянии алкогольного опьянения и столкнулся с припаркованным возле дома транспортным средством, после чего несколько раз выстрелил в воздух недалеко от детской площадки.