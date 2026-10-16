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«Белые Ангелы» эвакуировали пять жителей прифронтовой громады: видео

Происшествия 18:34   16.10.2026
Татьяна Литвина
«Белые Ангелы» эвакуировали пять жителей прифронтовой громады: видео Скрин: полиция Харьковской области

Пять жителей Великобурлукской громады вывезли в безопасное место. В эвакуации участвовали полицейские офицеры громады и спецподразделение полиции «Белые Ангелы».

Об этом сообщили в облуправлении полиции.

«Сотрудники полиции оказывают необходимую помощь жителям, которые из-за ситуации безопасности вынуждены покидать свои дома. Полицейские призывают жителей населенных пунктов, где сохраняется угроза обстрелов, не медлить с эвакуацией и заботиться о собственной безопасности и безопасности своих близких», — говорят в полиции.

 

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Напомним, российская «эвакуация» из окрестностей Купянска завершилась ударом по гражданским. Атака произошла 13 октября. Как сообщили в Группировке объединенных сил ВСУ, вооруженные силы оккупантов нанесли удар по колонне, которая выходила из города.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 16 октября 2026 в 18:34;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пять жителей Великобурлукской громады вывезли в безопасное место. В эвакуации участвовали полицейские офицеры громады и спецподразделение полиции «Белые Ангелы».".