«Белые Ангелы» эвакуировали пять жителей прифронтовой громады: видео

Пять жителей Великобурлукской громады вывезли в безопасное место. В эвакуации участвовали полицейские офицеры громады и спецподразделение полиции «Белые Ангелы».

Об этом сообщили в облуправлении полиции.

«Сотрудники полиции оказывают необходимую помощь жителям, которые из-за ситуации безопасности вынуждены покидать свои дома. Полицейские призывают жителей населенных пунктов, где сохраняется угроза обстрелов, не медлить с эвакуацией и заботиться о собственной безопасности и безопасности своих близких», — говорят в полиции.

Напомним, российская «эвакуация» из окрестностей Купянска завершилась ударом по гражданским. Атака произошла 13 октября. Как сообщили в Группировке объединенных сил ВСУ, вооруженные силы оккупантов нанесли удар по колонне, которая выходила из города.