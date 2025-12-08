Live

«Моя громада: Вместе с Kernel» снова стартует – открыт прием заявок!

Ирина Максимова
«Моя громада: Вместе с Kernel» снова стартует – открыт прием заявок!

Есть идея, как улучшить свою громаду? Присоединяйтесь к новой волне программы «Моя громада: Вместе с Kernel» — получите обучение, поддержку и шанс выиграть финансирование на реализацию проекта.

Что вы получаете?

1. Обучение от ОО «Мой город»

Практические онлайн-лекции о том, как работает краудфандинг, как подготовить проект и как эффективно общаться с обществом от платформы «Мой город».

2. Собственная краудфандинговая кампания

В марте вы опубликуете проект на платформе и самостоятельно привлечете первые средства, собирая донаты от неравнодушных людей.

3. Возможность получить до 150 000 грн от Kernel

На питчинге в апреле сильнейшие команды получат дофинансирование от фонда «Вместе с Kernel» в размере до 150 000 грн.

Как присоединиться?

Чтобы присоединиться, заполните форму регистрации. Обязательно укажите регион и распишите идею проекта.

Что нужно от вас?

  • Команда от 2 человек. Один лидер – это рискованно, в команде работать эффективнее.
  • 4 часа в неделю в марте-июне 2026 года.
  • Готовность учиться и тестировать новые инструменты.
  • Проект должен быть неполитическим, нерелигиозным и соответствовать законодательству.

Участие могут принять представители 190 громад из 12 областей Украины: Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской.

Полный перечень громад – по ссылке в форме регистрации.

Наши результаты первой волны

  • 70 команд прошли обучение.
  • Привлекли 673 779 грн из-за краудфандинга.
  • 33 команды получили финансирование от Kernel – до 200 000 грн.
  • Реализовали десятки полезных инициатив: ветеранские просторы, молодежные хабы, инклюзивные спортивные площадки, поддержку медицинских пунктов, образовательные программы, арт-терапию и прочее.

График программы

  • Ноябрь-декабрь 2025 — подача заявок
  • Январь-февраль 2026 — обучение
  • Март 2026 — запуск проектов и сбор средств
  • Апрель 2026 — питчинг и дофинансирование
  • Май 2026 — реализация идей

Справка

ОО «Мой город» – платформа и организация, помогающая создавать и реализовывать общественно полезные проекты через краудфандинг.

БФ «Вместе с Kernel» – фонд, поддерживающий развитие общин в регионах присутствия Kernel.

Kernel является крупнейшим производителем и экспортером зерновых в Украине и мировым лидером по производству подсолнечного масла.

Автор: Ирина Максимова
