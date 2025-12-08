«Моя громада: Вместе с Kernel» снова стартует – открыт прием заявок!
Есть идея, как улучшить свою громаду? Присоединяйтесь к новой волне программы «Моя громада: Вместе с Kernel» — получите обучение, поддержку и шанс выиграть финансирование на реализацию проекта.
Что вы получаете?
1. Обучение от ОО «Мой город»
Практические онлайн-лекции о том, как работает краудфандинг, как подготовить проект и как эффективно общаться с обществом от платформы «Мой город».
2. Собственная краудфандинговая кампания
В марте вы опубликуете проект на платформе и самостоятельно привлечете первые средства, собирая донаты от неравнодушных людей.
3. Возможность получить до 150 000 грн от Kernel
На питчинге в апреле сильнейшие команды получат дофинансирование от фонда «Вместе с Kernel» в размере до 150 000 грн.
Как присоединиться?
Чтобы присоединиться, заполните форму регистрации. Обязательно укажите регион и распишите идею проекта.
Что нужно от вас?
- Команда от 2 человек. Один лидер – это рискованно, в команде работать эффективнее.
- 4 часа в неделю в марте-июне 2026 года.
- Готовность учиться и тестировать новые инструменты.
- Проект должен быть неполитическим, нерелигиозным и соответствовать законодательству.
Участие могут принять представители 190 громад из 12 областей Украины: Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской.
Полный перечень громад – по ссылке в форме регистрации.
Наши результаты первой волны
- 70 команд прошли обучение.
- Привлекли 673 779 грн из-за краудфандинга.
- 33 команды получили финансирование от Kernel – до 200 000 грн.
- Реализовали десятки полезных инициатив: ветеранские просторы, молодежные хабы, инклюзивные спортивные площадки, поддержку медицинских пунктов, образовательные программы, арт-терапию и прочее.
График программы
- Ноябрь-декабрь 2025 — подача заявок
- Январь-февраль 2026 — обучение
- Март 2026 — запуск проектов и сбор средств
- Апрель 2026 — питчинг и дофинансирование
- Май 2026 — реализация идей
Справка
ОО «Мой город» – платформа и организация, помогающая создавать и реализовывать общественно полезные проекты через краудфандинг.
БФ «Вместе с Kernel» – фонд, поддерживающий развитие общин в регионах присутствия Kernel.
Kernel является крупнейшим производителем и экспортером зерновых в Украине и мировым лидером по производству подсолнечного масла.
