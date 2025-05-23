В приграничной администрации на Харьковщине – новая начальница: что известно
В Липецкой сельской военной администрации сменилось руководство. Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности начальника Алексея Слабченко и назначил вместо него Анну Быченко.
Об этом говорится в распоряжениях Зеленского, опубликованных на сайте президента.
Быченко уже прокомментировала свое назначение в Facebook. Отмечает: на должности начинает работать с сегодняшнего дня, 23 мая.
«Моя главная цель как руководителя — обеспечить безопасность каждого из вас, поддержать наших защитников, сохранить жизнь и сделать все возможное, чтобы после победы все вы могли вернуться в родные дома. Сегодня наша задача – держать оборону, эвакуировать тех, кто еще находится под угрозой, обеспечить связь и контроль за ситуацией, а также готовить фундамент для дальнейшего восстановления», — заявила Быченко.
Она также обратилась к жителям громады с просьбой сохранять выдержку и доверять только официальным источникам информации.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Владимир зеленский, громада, липцы, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 23 мая 2025 в 13:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Липецкой сельской военной администрации сменилось руководство. ".