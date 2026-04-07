Россияне на паузе — Трегубов о Купянске, Волчанске, Липцах. К чему готовиться?

Российские войска сейчас на паузе, пытаются перегруппироваться, но у них «не все хорошо», отмечает спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов. Защитники ждут, когда на деревьях появятся листья. Тогда будет понятно, как будут действовать россияне.

«Сейчас в принципе у нас не настолько активные боевые действия в целом, как могли бы быть. За вчерашние сутки 18 боевых столкновений. Это не так много, как бывало зимой. То есть видно, что они сейчас на определенной паузе, видно, что они пытаются перегруппироваться, и видно, что у них не все хорошо, даже на примере Амбарного», — отметил Трегубов в эфире нацмарафона.

Он заверил, что Купянск полностью контролируется украинскими войсками. В городе остается около десятка военных РФ, которые прячутся в одном подвале.

«Вести себя в такой ситуации можно только одним образом: пытаться как-то выжить на подножном корме и пытаться как-то отстреливаться тем, что еще остается. Поэтому в плане самого Купянска вопросов нет, сам Купянск контролируется украинскими войсками. Россияне пытаются идти с севера, инфильтроваться, но небольшими силами», — рассказал спикер.

В то же время в районе Купянска-Узлового и на левобережье Оскола противник активно атакует.

«Активно лезут через Песчаное, в сторону Ковшаровки. Там довольно агрессивные наступательные действия, но что поделаешь — война, уничтожаются», — добавил Трегубов.

На Волчанском направлении, по его словам, ситуация без изменений — продвижения россиян нет, хотя попытки продолжаются. То же касается Липцев — там продолжаются попытки инфильтрации, но это не самое актуальное направление.

«На данный момент ждем того, что будет, когда погода немного изменится, когда появятся листья на деревьях. Вот тогда могут быть нюансы. Но исходя из того, что россияне сейчас как-то, ну не знаю, кажется, что у них что-то не так идет в целом. Ну посмотрим, как оно будет. Буквально через несколько недель», — сказал Трегубов.

Отвечая на вопрос о применении противником тяжелой бронетехники, спикер отметил, что это происходит очень редко, эпизодически. В то же время он констатировал активное использование россиянами БпЛА.

«Я слышал, на Купянском направлении появились какие-то новые дроны под названием «Александр Невский», подробностей не знаю, немного не моя тема, но да, есть активное использование, в том числе тестирование новых дронов. Но я бы не сказал, что у россиян сейчас по дронам ощутимое преимущество. Скорее наоборот», — резюмировал Трегубов.