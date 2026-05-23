Фонтан в центре Харькова заработал после 4 лет перерыва

Общество 18:24   23.05.2026
Оксана Якушко
Коммунальщики включили фонтан в саду Шевченко, сообщает Харьковский горсовет.

«В саду им. Шевченко после четырех лет перерыва снова заработал фонтан!» – не без триумфа оповещает Харьковский горсовет.

Еще бы, любимое место отдыха харьковчан вынуждено простаивало после начала полномасштабного вторжения.

Этот фонтан стал одним из ряда фонтанов, возобновивших в мае этого года работу.

Как писала ранее МГ «Объектив», Напомним, 1 мая в Александровском сквере, который расположен на ХТЗ, запустили фонтан. 6 мая на бульваре Юрьева в Немышлянском районе включили еще один фонтан — оборудование тестировали в течение недели. Харьков продолжают готовить к теплу. В частности, в городе высаживают деревья. О работах в двух локациях рядом с водоемами сообщили коммунальщики и пресс-служба мэрии. На Лопанской набережной озеленяют сквер. В частности, возле флагштока высадили пять взрослых лип, а напротив – кусты калины. В Основянском лугопарке также появились липы: высадили первые десять деревьев из запланированной будущей аллеи.

Читайте также: «Уже долетают FPV, какие туйки?»: харьковчане не сдерживались с архитекторами

