Где в Харькове заработал фонтан 1 мая, сообщили в мэрии (видео)

В Александровском сквере, что на ХТЗ запустили фонтан.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского горсовета. В мэрии отметили, что накануне специалисты СКП «Харьковзеленстрой» проверили оборудование и прочистили систему водоснабжения.

Видео: Харьковский горсовет

Напомним, Харьков продолжают готовить к теплу. В частности, в городе высаживают деревья. О работах в двух локациях рядом с водоемами сообщили коммунальщики и пресс-служба мэрии. На Лопанской набережной озеленяют сквер. В частности, возле флагштока высадили пять взрослых лип, а напротив – кусты калины. В Основянском лугопарке также появились липы: высадили первые десять деревьев из запланированной будущей аллеи.