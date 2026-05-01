Новости Харькова — главное 1 мая: утром в Харькове звучали взрывы

Утром 1 мая, около 06:50, россияне обстреляли Харьков

Городской голова Игорь Терехов сообщил: под атакой оказался Холодногорский район. Оккупанты, уточнил он, выпустили по Харькову ударные дроны.

Вскоре начальник ХОВА Олег Синегубов написал, что на место «прилета» уже выехали экстренные службы.

«Информация о повреждениях и пострадавших уточняется», – добавил Синегубов.

Отметим, тревога на Харьковщине звучала за ночь четыре раза. Основной угрозой, традиционно, стали беспилотники. В 06:09 Харьков вновь «покраснел». После чего в Воздушных силах ВСУ проинформировали о пусках КАБ на Запорожье и Харьковщину.