Новости Харькова — главное 1 мая: утром в Харькове звучали взрывы
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:20
Утром 1 мая, около 06:50, россияне обстреляли Харьков
Городской голова Игорь Терехов сообщил: под атакой оказался Холодногорский район. Оккупанты, уточнил он, выпустили по Харькову ударные дроны.
Вскоре начальник ХОВА Олег Синегубов написал, что на место «прилета» уже выехали экстренные службы.
«Информация о повреждениях и пострадавших уточняется», – добавил Синегубов.
Отметим, тревога на Харьковщине звучала за ночь четыре раза. Основной угрозой, традиционно, стали беспилотники. В 06:09 Харьков вновь «покраснел». После чего в Воздушных силах ВСУ проинформировали о пусках КАБ на Запорожье и Харьковщину.
• Дата публикации материала: 1 мая 2026 в 07:20;