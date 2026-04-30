Подрыв автомобиля возле АТБ, странные хаотические кражи — итоги 30 апреля

МГ «Объектив» напоминает главные новости Харькова и области 30 апреля.

Автомобиль взорвался на парковке супермаркета в Харькове. Это произошло накануне вечером на Алексеевке. В этот момент покупатели были в торговом центре «Рост» и в магазине АТБ рядом. Пострадал прохожий, мужчина 38 лет, сообщила Нацполиция. Разбиты здания супермаркетов, а в домах вокруг вылетели окна. Все обстоятельства происшествия выясняют. В течение дня территория парковки возле АТБ на проспекте Победы оставалась огражденной. Сам супермаркет не работал, но покупателей принимал соседний «Рост». На месте находились взрывотехники. Корреспондент «Объектива» сказал, что обследование территории на наличие взрывоопасных предметов требует времени. Местные жители рассказали: утром рядом снова что-то взорвалось и был пострадавший. ГСЧС и Центр координации противоминной деятельности информировали: в результате взрыва неизвестного предмета возле торгового центра в Шевченковском районе Харькова пострадал мужчина 64 года. Его госпитализировали.

Обошлось без жертв, но транспортное средство повреждено, сообщила «Объективу» спикер Харьковоблэнерго Марина Шевченко. Инцидент произошел накануне утром в Барвенковском районе. Энергетики прибыли возобновлять электроснабжение после атаки беспилотника – и попали под повторный прилет.

Ситуация напряжена, написал в Фейсбуке городской голова Богодухова Владимир Белый. Он отметил, что враг с утра активизировался. Мэр призвал жителей находиться поближе к укрытиям. Главное управление ГСЧС в Харьковской области тем временем проинформировало, что ночью враг направил БпЛА на сельскохозяйственное предприятие в селе Губаровка Богодуховского района. Там возник пожар.

Брал все, что плохо лежало. В Харькове задержан мужчина, подозреваемый в серии хаотических краж. Они произошли в Индустриальном районе. Среди пропавших: мобильный телефон и кошелек в служебном кабинете в больнице, перфоратор и даже велосипед, который оставили без присмотра на складе магазина. По версии полиции, в апреле подозреваемый не удержался и прихватил еще алюминиевую лестницу на местном рынке. Но с остальными попался. Все его трофеи следователи оценили в 40 тысяч гривен. Сейчас фигурант в СИЗО.

Региональный гидрометцентр опубликовал предупреждение о стихийных метеорологических явлениях на 1 мая. Ночью ожидают до -3° в воздухе в области. В городе – до -2°. В дальнейших прогнозах – еще одна морозная ночь, на 2 мая. Дальше начнет теплеть.

