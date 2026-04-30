Live

Возле ТЦ в Харькове сдетонировала взрывчатка: пострадал мужчина

Происшествия 13:41   30.04.2026
Виктория Яковенко
Сегодня, 30 апреля, в Харькове около 09:20 сдетонировал неизвестный взрывной предмет возле торгового центра, сообщил Центр координации противоминной деятельности.

Дополнено в 13:41. Инцидент произошел в Шевченковском районе Харькова, уточнили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«Пострадавшего госпитализировали в лечебное учреждение. Обстоятельства случившегося устанавливают правоохранительные органы», — отметили спасатели.

12:49. «В результате взрыва пострадал 64-летний мужчина. Он получил осколочные ранения нижних конечностей», – говорится в сообщении.

В Центре напомнили, что уровень минной опасности на территории Харьковской области остается критически высоким. В случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов следует звонить на горячую линию 0800 33 10 40 или по номерам 101, 102 или 112.

Как сообщала МГ «Объектив», около 20:40 29 апреля на парковке возле супермаркета АТБ в Шевченковском районе Харькова взорвался автомобиль. В областной прокуратуре комментировали, что устанавливают обстоятельства. А в ГУ Нацполиции в Харьковской области уточнили, что пострадал прохожий — мужчина 1988 года рождения. В многоэтажках рядом вылетели окна, разбито остекление АТБ. «Частично разрушен супермаркет, в нем находились люди. Это было время, когда очень много людей заходят, покупают продукты», — сказал на месте мэр Игорь Терехов.

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Возле ТЦ в Харькове сдетонировала взрывчатка: пострадал мужчина», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  Дата публикации материала: 30 апреля 2026 в 13:41;

