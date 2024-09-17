Харьковщина в огне: что усложняет тушить пожары, рассказал Синегубов

Сейчас в Харьковской области зафиксировано 14 очагов возгорания в лесах, сообщил во время брифинга глава ХОВА Олег Синегубов, передает корреспондент МГ «Объектив».

«Большинство – это деоккупированная территория или там были активные боевые действия. И эта территория считается заминированной, поэтому все эти пожары, в том числе сопровождаются детонацией боеприпасов, что, скажем так, способствует распространению этого пламени. Кроме этого, есть случаи поверхностных пожаров, там они идут по кронам деревьев. Эти пожары довольно сложно локализовать, ликвидировать потому, что они распространяются с направлением ветра, довольно быстро. Именно такой пожар был в селе Студенок», – рассказал Синегубов.

Для тушения пожаров в регионе привлечены дополнительные ресурсы, в том числе, из соседних областей. На дежурстве есть пожарные поезда, при необходимости их стянут еще больше, добавил глава ХОВА.

«Что касается некоторых территорий у нас также, например, Васищево и Безлюдовка, там усложняется пожар. В том числе, что там есть территория, которая считается заминированной еще со времен Первой мировой войны. Там есть боеприпасы, которые также могут детонировать, поэтому там находиться крайне опасно. И поэтому мы выставляем посты уже перед населенными пунктами», – отметил Синегубов.

«Вчера были пожары на площади 764 гектара, из них – 29 лесных. Тот пожар, который был вблизи Каравана, там хвойный лес, там пожар был в площади три гектара. Однако, поскольку эта территория расположена в городе Харькове, и задымления все видели, то был определенный социальный резонанс вокруг этого события», — сообщил начальник ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Артем Астахов.

Напомним, масштабный пожар произошел в сосновом бору вблизи Журавлевского гидропарка в Харькове 16 сентября. Огонь охватил деревья, которые в основном засохли еще более года назад из-за поражения грибком. Мощный ветер раздувал огонь. Он угрожал ближайшим жилым домам. Из-за огненной стихии и дыма пришлось перекрыть движение транспорта от спуска Жилярди до ТРЦ «Караван». Около 17:00 мэр Игорь Терехов сообщил, что пожар удалось локализовать на площади 4 га и угрозы домам нет. На месте вместе со спасателями работали бригады СКП «Харьковзеленстрой» и коммунальная техника. Городской голова заверил, что все участки леса, которые уничтожил огонь, восстановят.