Пожар на Салтовке: не ездят трамваи, Терехов просит сохранять спокойствие

Сейчас город мобилизовал все возможные ресурсы для поддержки спасателей ГСЧС, которые тушат пожар на Салтовке, недалеко от Журавлевского гидропарка. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«На месте также работают подразделения департамента по чрезвычайным ситуациям, бригады КП «Зеленстрой» и 18 единиц коммунальной техники. Сейчас пожар уже удалось локализовать на площади 4 га. Угрозы жилым домам нет», – написал мэр.

Он добавил, что временно приостановлено движение трамвайных маршрутов №16 и 16-А. Участок от Каравана до улицы Жилярди остается перекрытым.

Автобусы №47, 63, 208 и 272 курсируют в объезд по улицам Барабашова – Валентиновская – Академика Павлова – Тюринская – Виринская – метро «Киевская» – Шевченко и дальше по маршруту, добавил Терехов.

«Прошу сохранять спокойствие – все уничтоженные огнем участки леса будут восстановлены! Мы обязательно вместе высадим новые деревья!» — отметил мэр.

Напомним, о масштабном пожаре в сосновом бору, который находится рядом с известным ТРЦ в Харькове, сообщали в соцсетях. Как сообщил директор городского департамента чрезвычайных ситуаций Богдан Гладких «Суспільне. Харків», на участке дороги от «Каравана» до улицы Жилярди перекрыли движение транспорта.