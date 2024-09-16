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В Харькове бушует масштабный пожар: перекрыли дорогу (фото, видео)

Происшествия 16:17   16.09.2024
Виктория Яковенко
В Харькове бушует масштабный пожар: перекрыли дорогу (фото, видео) Фото: Telegram-канал Харків 1654|Місто-герой

О масштабном пожаре в сосновом бору, который находится рядом с известным ТРЦ в Харькове, сообщают в соцсетях.

Как сообщил директор городского департамента чрезвычайных ситуаций Богдан Гладких «Суспільне. Харків», в Киевском районе есть угроза распространения огня, в частности, на жилые дома. На участке дороги от «Каравана» до улицы Жилярди перекрыли движение транспорта.

«Четыре гектара горят, есть угроза распространения огня. Работают подразделения, коммунальная техника, 15 водовозок подвоз воды обеспечивают», — сказал Гладких.

По состоянию на 15:50 распространение огня возле Журавлевского гидропарка удалось остановить, сообщил Гладких «Суспільне. Харків».

Видео: Telegram-канал Харьков life

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 сентября 2024 в 16:17;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О масштабном пожаре в сосновом бору, который находится рядом с известным ТРЦ в Харькове, сообщают в соцсетях.".