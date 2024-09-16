В Харькове бушует масштабный пожар: перекрыли дорогу (фото, видео)

О масштабном пожаре в сосновом бору, который находится рядом с известным ТРЦ в Харькове, сообщают в соцсетях.

Как сообщил директор городского департамента чрезвычайных ситуаций Богдан Гладких «Суспільне. Харків», в Киевском районе есть угроза распространения огня, в частности, на жилые дома. На участке дороги от «Каравана» до улицы Жилярди перекрыли движение транспорта.

«Четыре гектара горят, есть угроза распространения огня. Работают подразделения, коммунальная техника, 15 водовозок подвоз воды обеспечивают», — сказал Гладких.

По состоянию на 15:50 распространение огня возле Журавлевского гидропарка удалось остановить, сообщил Гладких «Суспільне. Харків».

Видео: Telegram-канал Харьков life