Почти сутки тушат пожар в лесу вблизи Харькова (фото, видео)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
На территории Безлюдовской громады продолжается ликвидация лесного пожара.
Как сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области, пожар произошел в полдень 15 сентября в лесу вблизи села Васищево. По состоянию на утро 16 числа продолжается его ликвидация. Огнем охвачено более 25 га.
К ликвидации возгорания привлечены 16 единиц техники и 82 человека личного состава ГСЧС, а также 14 единиц техники и 27 работников лесного хозяйства.
Видео: ГУ ГСЧС в Харьковской области
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: васищево, ГСЧС, ліс, лес, ликвидация, пожары, тушат, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 16 сентября 2024 в 12:09;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На территории Безлюдовской громады продолжается ликвидация лесного пожара.".