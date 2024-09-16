Почти сутки тушат пожар в лесу вблизи Харькова (фото, видео)

На территории Безлюдовской громады продолжается ликвидация лесного пожара.

Как сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области, пожар произошел в полдень 15 сентября в лесу вблизи села Васищево. По состоянию на утро 16 числа продолжается его ликвидация. Огнем охвачено более 25 га.

К ликвидации возгорания привлечены 16 единиц техники и 82 человека личного состава ГСЧС, а также 14 единиц техники и 27 работников лесного хозяйства.

Видео: ГУ ГСЧС в Харьковской области