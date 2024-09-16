Live
  • Пн 16.09.2024
  • Харьков  +27°С
  • USD 41.32
  • EUR 45.8

Почти сутки тушат пожар в лесу вблизи Харькова (фото, видео)

Общество 12:09   16.09.2024
Виктория Яковенко
Почти сутки тушат пожар в лесу вблизи Харькова (фото, видео) Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

На территории Безлюдовской громады продолжается ликвидация лесного пожара.

Как сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области, пожар произошел в полдень 15 сентября в лесу вблизи села Васищево. По состоянию на утро 16 числа продолжается его ликвидация. Огнем охвачено более 25 га.

К ликвидации возгорания привлечены 16 единиц техники и 82 человека личного состава ГСЧС, а также 14 единиц техники и 27 работников лесного хозяйства.

Видео: ГУ ГСЧС в Харьковской области

01
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
02
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
03
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
04
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
05
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Читайте также: 155 пожаров за сутки возникло в экосистемах Харьковщины, горели 294 га

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Почти сутки тушат пожар в лесу вблизи Харькова (фото, видео)
Почти сутки тушат пожар в лесу вблизи Харькова (фото, видео)
16.09.2024, 12:09
Главные новости Харькова 16 сентября: температура бьет рекорды, 155 пожаров
Главные новости Харькова 16 сентября: температура бьет рекорды, 155 пожаров
16.09.2024, 12:15
Племянник бывшего вице-премьера Украины погиб под Харьковом
Племянник бывшего вице-премьера Украины погиб под Харьковом
15.09.2024, 19:35
Ликвидация последствий удара по Дворцу спорта в Харькове: перекроют проезд
Ликвидация последствий удара по Дворцу спорта в Харькове: перекроют проезд
15.09.2024, 19:01
Ресторан, названный в честь харьковчанки, попал в путеводитель Michelin Guide
Ресторан, названный в честь харьковчанки, попал в путеводитель Michelin Guide
16.09.2024, 07:01
«К этому мы шли 15 лет»: на Харьковщине собрали урожай инжира (фото)
«К этому мы шли 15 лет»: на Харьковщине собрали урожай инжира (фото)
16.09.2024, 13:10

Новости по теме:

20:08
Из-за непогоды. Под Харьковом произошло ДТП, двоих водителей госпитализировали
15:44
Двое жителей Васищево могут сесть на восемь лет за кражу шифера
17:50
По поселку под Харьковом прошел ураган (фото)
19:05
Собираем грибы на Харьковщине: советы харьковских грибников со стажем (видео)
12:01
Под Харьковом на пожаре тяжело пострадал домовладелец (фото)

Вы читали новость: «Почти сутки тушат пожар в лесу вблизи Харькова (фото, видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 16 сентября 2024 в 12:09;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На территории Безлюдовской громады продолжается ликвидация лесного пожара.".