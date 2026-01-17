Live

Под Харьковом разобрали руины терминала «Новой почты»: 148 тонн мусора

Общество 16:31   17.01.2026
Оксана Горун
Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области 17 января проинформировала: завершили разбор завалов на месте массированного удара по почтовому терминалу в Новом Коротиче под Харьковом.  

«Произошли разрушения зданий и несколько очагов возгорания на общей площади около 500 кв. м, — напомнили спасатели. — К проведению аварийно-спасательных работ привлекались личный состав и техника Харьковского и других гарнизонов и подразделений ГСЧС Украины, в частности, спасатели, верхолазы, кинологические и пиротехнические расчеты, а также коммунальные службы».

В ГСЧС сообщили: вывезли более 148 тонн строительного мусора и металлических конструкций.

Напомним, к трагедии привел удар по терминалу «Новой почты» в Коротиче. Четверо мужчин погибли. Все – сотрудники предприятия: двое работали в сортировочном центре, еще двое – водители партнера-перевозчика. Самому младшему из них было 23 года, самому старшему – 39. Двое из них в момент атаки находились в укрытии. Но именно по нему нанесли прицельный ракетный удар, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. По данным облпрокуратуры, почтовый терминал атаковали двумя баллистическими «Искандерами» и четырьмя БпЛА типа «Герань-2». В ГСЧС отметили: смогли спасти 30 человек. Двоих из них достали из-под завалов.

