Василенко: людей нашли под завалами терминала, что сейчас на месте «прилетов»

Спикер ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко в эфире нацмарафона рассказал, что ночью 13 января под массированным обстрелом РФ оказались Харьковский, Изюмский, Богодуховский районы, а также Харьков.

При этом наибольшие разрушения – в Новом Коротиче Песочинской громады.

«Произошли разрушения, несколько очагов пожаров на общей площади 500 квадратных метров. Кроме того, произошли, как я уже сказал, разрушения самих зданий, терминала, горели автомобили, припаркованные на территории. Это грузовые автомобили. Было установлено, что под завалами есть люди. Спасатели с помощью специнструментов деблокировали и спасли двух человек. К сожалению, под завалами два человека погибли, и еще два человека погибли в результате атаки, которые находились во дворе», – сказал Василенко.

Таким образом, погибших – четверо, пострадали шесть человек. 30 людей удалось спасти, подытожил Василенко.

«По состоянию на 8 утра ликвидация пожара и проведение аварийно-спасательных работ завершено», – добавил спикер ГСЧС.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, взрывы в Харькове раздавались после полуночи 13 января. По данным горсовета и ХОВА, все прилеты — за пределами города. Воздушные силы ВСУ трижды предупреждали о скоростных целях на Харьков – в 00:11, 00:15 и 00:16. По состоянию на утро стало известно о четырех погибших и шести пострадавших. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что 42-летний и 40-летний мужчины – госпитализированы, 58-летний мужчина получил острую реакцию на стресс. В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области рассказали, что враг ударил по почтовому терминалу в пригороде. В результате атаки начался пожар на площади около 500 квадратных метров. Сотрудники ГСЧС спасли 30 человек, двоих – из-под завалов конструкций разрушенного здания.

Тем временем в Харьковской областной прокуратуре сообщили, что ночью 13 января пригород Харькова оказался под комбинированной атакой врага. Вначале россияне выпустили две ракеты типа «Искандер-М», после чего – четыре БпЛА типа «Герань-2». В пресс-службе «Новой почты» рассказали: россияне выпустили ракеты по инновационному терминалу в пригороде Харькова. Почти полностью уничтожен грузовой терминал и частично – почтовый. В результате атаки ранены четыре сотрудника «Новой Почты» — три сотрудника сортировочного центра и один водитель партнера-перевозчика. Они находятся в больнице под наблюдением медиков, их жизни ничего не угрожает, отметили в компании. Погибли четверо сотрудников терминала. Это – двое работников сортировочного центра и два водителя партнера-экспедитора. В компании также акцентировали, что с клиентами, чьи посылки были повреждены или уничтожены из-за обстрелов, свяжутся в ближайшее время и компенсируют их стоимость.