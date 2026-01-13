Live

Василенко: людей нашли под завалами терминала, что сейчас на месте «прилетов»

Происшествия 10:20   13.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
Василенко: людей нашли под завалами терминала, что сейчас на месте «прилетов» Скриншот

Спикер ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко в эфире нацмарафона рассказал, что ночью 13 января под массированным обстрелом РФ оказались Харьковский, Изюмский, Богодуховский районы, а также Харьков.

При этом наибольшие разрушения – в Новом Коротиче Песочинской громады.

«Произошли разрушения, несколько очагов пожаров на общей площади 500 квадратных метров. Кроме того, произошли, как я уже сказал, разрушения самих зданий, терминала, горели автомобили, припаркованные на территории. Это грузовые автомобили. Было установлено, что под завалами есть люди. Спасатели с помощью специнструментов деблокировали и спасли двух человек. К сожалению, под завалами два человека погибли, и еще два человека погибли в результате атаки, которые находились во дворе», – сказал Василенко.

Таким образом, погибших – четверо, пострадали шесть человек. 30 людей удалось спасти, подытожил Василенко.

«По состоянию на 8 утра ликвидация пожара и проведение аварийно-спасательных работ завершено», – добавил спикер ГСЧС.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, взрывы в Харькове раздавались после полуночи 13 января. По данным горсовета и ХОВА, все прилеты — за пределами города. Воздушные силы ВСУ трижды предупреждали о скоростных целях на Харьков – в 00:11, 00:15 и 00:16. По состоянию на утро стало известно о четырех погибших и шести пострадавших. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что 42-летний и 40-летний мужчины – госпитализированы, 58-летний мужчина получил острую реакцию на стресс. В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области рассказали, что враг ударил по почтовому терминалу в пригороде. В результате атаки начался пожар на площади около 500 квадратных метров. Сотрудники ГСЧС спасли 30 человек, двоих – из-под завалов конструкций разрушенного здания.

Тем временем в Харьковской областной прокуратуре сообщили, что ночью 13 января пригород Харькова оказался под комбинированной атакой врага. Вначале россияне выпустили две ракеты типа «Искандер-М», после чего – четыре БпЛА типа «Герань-2». В пресс-службе «Новой почты» рассказали: россияне выпустили ракеты по инновационному терминалу в пригороде Харькова. Почти полностью уничтожен грузовой терминал и частично – почтовый. В результате атаки ранены четыре сотрудника «Новой Почты» — три сотрудника сортировочного центра и один водитель партнера-перевозчика. Они находятся в больнице под наблюдением медиков, их жизни ничего не угрожает, отметили в компании. Погибли четверо сотрудников терминала. Это – двое работников сортировочного центра и два водителя партнера-экспедитора. В компании также акцентировали, что с клиентами, чьи посылки были повреждены или уничтожены из-за обстрелов, свяжутся в ближайшее время и компенсируют их стоимость.

Читайте также: Как прошли сутки на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 08:00

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова – главное 13 января: удар по терминалу — погибшие, налет БпЛА
Новости Харькова – главное 13 января: удар по терминалу — погибшие, налет БпЛА
13.01.2026, 12:10
Стало известно, куда попали россияне ночью. Четверо погибших (фото/видео)
Стало известно, куда попали россияне ночью. Четверо погибших (фото/видео)
13.01.2026, 07:20
Взрывы в Харькове ночью 13 января: два человека погибли и еще пять пострадали
Взрывы в Харькове ночью 13 января: два человека погибли и еще пять пострадали
13.01.2026, 01:56
Чем били оккупанты по пригороду Харькова, установили в прокуратуре
Чем били оккупанты по пригороду Харькова, установили в прокуратуре
13.01.2026, 09:22
Все погибшие из-за ударов РФ этой ночью – сотрудники «Новой почты»
Все погибшие из-за ударов РФ этой ночью – сотрудники «Новой почты»
13.01.2026, 09:37
Массированная атака «Шахедов» на Дергачевщину: Задоренко показал последствия
Массированная атака «Шахедов» на Дергачевщину: Задоренко показал последствия
13.01.2026, 12:05

Новости по теме:

12.01.2026
Харьковчанин заблудился в горах: мужчине помогли спасатели (видео)
12.01.2026
На Харьковщине в огне погибла 90-летняя женщина: в ГСЧС назвали причину пожара
08.01.2026
Пожар в 14-этажке в Харькове: погиб мужчина, двух человек спасли (фото)
06.01.2026
Стали известны подробности смертельного пожара в Харькове (фото)
06.01.2026
В Харькове в огне погиб 94-летний мужчина – причину назвали в ГСЧС


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Василенко: людей нашли под завалами терминала, что сейчас на месте «прилетов»», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 13 января 2026 в 10:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко в эфире нацмарафона рассказал, что ночью 13 января под массированным обстрелом РФ оказались Харьковский".