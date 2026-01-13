Взрывы в Харькове ночью 13 января: два человека погибли и еще пять пострадали

Взрывы в Харькове звучали после полуночи 13 января. По данным мэрии и ХОВА, все «прилеты» — за пределами города. Известно о двух погибших людях и пятерых пострадавших.

Дополнено в 01:56. Количество погибших возросло до двух.

Дополнено в 01:52. Еще два человека пострадали в пригороде Харькова в результате российской атаки.

Дополнено в 01:19. Стало известно об одном погибшем человеке.

Дополнено в 01:13. До трех возросло количество пострадавших в пригороде. 42-летний и 40-летний мужчины госпитализированы. Еще один 58-летний мужчина испытал острую реакцию на стресс.

Дополнено в 01:07. Еще один человек получил ранения в результате удара по пригороду Харькова.

Дополнено в 00:54. Пострадавший в пригороде — 42-летний мужчина. Он госпитализирован.

Дополнено в 00:34. По предварительной информации, в результате российской атаки за пределами Харькова один человек получил ранения.

Дополнено в 00:28. Последние удары также зафиксированы в ближайшем пригороде, информирует мэр Игорь Терехов. В то же время в Харьковской области фиксируется большое количество российских ударных БпЛА.

Как сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов, за пределами города вспыхнул пожар.

00:19. «В Харькове прогремела серия взрывов. Информация выясняется. Угроза с воздуха сохраняется. Берегите себя!» — предупредил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Мэр Игорь Терехов уточнил, что взрывы, которые слышали в Харькове, прогремели за его пределами.

Перед взрывами мониторинговые каналы информировали о скоростных целях на Харьков.

Воздушные силы ВСУ трижды предупреждали о скоростных целях на Харьков — в 00:11, 00:15 и 00:16.

В 00:19 Воздушные силы ВСУ сообщили, что вокруг Харькова фиксируют большое количество БпЛА.

Воздушная тревога в городе объявлена с 21:55. Информация будет дополняться.