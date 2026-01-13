Live

Взрывы в Харькове ночью 13 января: два человека погибли и еще пять пострадали

Происшествия 01:56   13.01.2026
Оксана Горун
Взрывы в Харькове ночью 13 января: два человека погибли и еще пять пострадали

Взрывы в Харькове звучали после полуночи 13 января. По данным мэрии и ХОВА, все «прилеты» — за пределами города. Известно о двух погибших людях и пятерых пострадавших.

Дополнено в 01:56. Количество погибших возросло до двух.

Дополнено в 01:52. Еще два человека пострадали в пригороде Харькова в результате российской атаки.

Дополнено в 01:19. Стало известно об одном погибшем человеке.

Дополнено в 01:13. До трех возросло количество пострадавших в пригороде. 42-летний и 40-летний мужчины госпитализированы. Еще один 58-летний мужчина испытал острую реакцию на стресс.

Дополнено в 01:07. Еще один человек получил ранения в результате удара по пригороду Харькова.

Дополнено в 00:54. Пострадавший в пригороде — 42-летний мужчина. Он госпитализирован.

Дополнено в 00:34. По предварительной информации, в результате российской атаки за пределами Харькова один человек получил ранения.

Дополнено в 00:28. Последние удары также зафиксированы в ближайшем пригороде, информирует мэр Игорь Терехов. В то же время в Харьковской области фиксируется большое количество российских ударных БпЛА.

Как сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов, за пределами города вспыхнул пожар.

00:19. «В Харькове прогремела серия взрывов. Информация выясняется. Угроза с воздуха сохраняется. Берегите себя!» — предупредил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Мэр Игорь Терехов уточнил, что взрывы, которые слышали в Харькове, прогремели за его пределами.

Перед взрывами мониторинговые каналы информировали о скоростных целях на Харьков.

Воздушные силы ВСУ трижды предупреждали о скоростных целях на Харьков — в 00:11, 00:15 и 00:16.

В 00:19 Воздушные силы ВСУ сообщили, что вокруг Харькова фиксируют большое количество БпЛА.

Воздушная тревога в городе объявлена с 21:55. Информация будет дополняться.

Читайте также: Снежное нашествие в Харькове, переходят ли оккупанты Оскол — итоги 12 января

Автор: Оксана Горун
Популярно
Взрывы в Харькове ночью 13 января: два человека погибли и еще пять пострадали
Взрывы в Харькове ночью 13 января: два человека погибли и еще пять пострадали
13.01.2026, 01:56
Новости Харькова – главное 13 января: взрывы в полночь, налет БпЛА
Новости Харькова – главное 13 января: взрывы в полночь, налет БпЛА
13.01.2026, 00:30
Новости Харькова – главное 12 января: пострадавшие из-за гололеда, ДТП, флаг
Новости Харькова – главное 12 января: пострадавшие из-за гололеда, ДТП, флаг
12.01.2026, 22:03
Снежное нашествие в Харькове, переходят ли оккупанты Оскол — итоги 12 января
Снежное нашествие в Харькове, переходят ли оккупанты Оскол — итоги 12 января
12.01.2026, 23:00
Как будут отключать свет в Харьковской области 13 января – график
Как будут отключать свет в Харьковской области 13 января – график
12.01.2026, 21:30
Снег 11 января: когда в Харькове последний раз была такая зима
Снег 11 января: когда в Харькове последний раз была такая зима
12.01.2026, 09:54

Новости по теме:

13.01.2026
Новости Харькова – главное 13 января: взрывы в полночь, налет БпЛА
24.12.2025
Пытаются погрузить Харьков в холод и темноту — Терехов о вечерних «прилетах»
18.12.2025
Сегодня на Харьковщине будут звучать взрывы – что произойдет
12.12.2025
Будут обезвреживать взрывоопасные предметы – в регионе прозвучат взрывы
11.12.2025
На Харьковщине будут слышны взрывы – причину рассказали в ХОВА


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Взрывы в Харькове ночью 13 января: два человека погибли и еще пять пострадали», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 13 января 2026 в 01:56;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрывы в Харькове звучали после полуночи 13 января. По данным мэрии и ХОВА, все «прилеты» — за пределами города.".