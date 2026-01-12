Снежное нашествие в Харькове, переходят ли оккупанты Оскол — итоги 12 января

В воскресенье Харьков и область засыпало снегом. Из-за гололеда в выходные в Харьковской области травмировались 103 человека. Оскол замерз — СОУ отмечают движение россиян через реку. Харьковчанин заблудился в заснеженных Карпатах. МГ «Объектив» напоминает главные новости 12 января.

За сутки выпало 16,5 миллиметров осадков. А в целом высота снежного покрова достигла 16 сантиметров. Как сообщила «Объективу» заведующая сектором метеопрогнозов Регионального центра по гидрометеорологии Инна Кондаурова, в последний раз подобная погода в Харьковской области была в декабре 2018 года. Все службы региона перешли на усиленный режим работы, отметил начальник ХОВА Олег Синегубов. Только на трассы в области вывели более ста единиц техники. За сутки, по данным Службы восстановления, использовали почти 3 тысячи тонн различных противообледенительных смесей. В мэрии доложили, что 12 января город расчищали 200 единиц техники и почти 2 тысячи работников «Дорремстроя».

<br />

Несмотря на усилия дорожников и коммунальщиков, количество травмированных из-за непогоды возросло, сообщил директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта. В субботу к медикам обратились 67 травмированных из-за гололеда. В воскресенье – еще 36. Абсолютное большинство поместили в больницы. Также непогода спровоцировала ряд ДТП, в том числе смертельных. По данным врачей «скорой», в субботу произошло восемь подобных аварий. В них погибли два человека. В самый снежный день – воскресенье – еще 11 ДТП с одним погибшим. По состоянию на утро понедельника ситуация несколько стабилизировалась – количество обращений к медикам уменьшилось.

Спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщил: севернее Купянска россияне переправляются через реку пешком. Это, по словам военного, «не очень хорошо». Однако самому Купянску пока эти события не угрожают. Там на обоих берегах Оскола находятся украинские защитники. В разных зданиях в городе скрываются от 50 до 80 оккупантов. Им перебрасывают еду и БК с помощью беспилотников. Однако так россияне выдают позиции своих в городе. Поэтому захватчики в Купянске, по оценке Трегубова, «постепенно заканчиваются, и скорее всего закончатся где-то до конца месяца».

20-летнего отдыхающего разыскивали сотрудники ГСЧС Львовщины. Как сообщила пресс-служба ведомства, мужчина сам пошел в горы и не рассчитал силы. Когда позвонил, сообщил, что сильно замерз. Нашли его через три часа и на снегоходе спустили к подножию горы. Помощь медиков не понадобилась.

